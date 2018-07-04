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"У меня рак. Терять нечего": назван убийца культового американского рэпера

STYLERЗвёзды        04.07.2018 - 03:34
Иллюстративное фото (instagram.com/richmansctv)
Иллюстративное фото (instagram.com/richmansctv)

Имя убийцы Тупака Шакура назвал бывший гангстер

На убийство Тупака Шакура пролили свет. Так, бывший гангстер Дуэйн Кит Дэвис рассказал подробности убийства культового американского рэпера.

Как пишет The Daily Mail, правду Дуэйн решил рассказать в одном из эпизодов десятисерийного документального фильма Netflix "Нераскрытые: убийства Тупака и Бигги". 

По словам гангстера, Шакура застрелил его собственный племянник Орландо "Baby Lane" Андерсон. В это время Дуэйн находился с убийцей в одной машине. По его словам, причиной убийства стала личная ссора: Андерсон пытался украсть у члена команды Шакура медальон банды, за что был избит рэпером и его друзьями.

"Люди преследуют меня 20 лет. Я решил высказаться сейчас, потому что у меня рак. Терять нечего. Я хочу правды", - признался документалистам бывший преступник.

Сейчас продюсеры фильма просят полицию самостоятельно допросить Дэвиса. А вот самого предполагаемого убийцу привлечь к суду уже не удастся: он был убит в перестрелке в Лос-Анджелесе еще в 1998 году.

Видео: YouTube/2PacVEVO

Тупак Шакур считается одним из самых влиятельных рэперов всех времен. Он был убит в 1996 году. Тело Тупака было кремировано, а часть праха смешана с марихуаной и выкурена его друзьями.

Ранее известный комик из США высмеял инсценировку убийства Бабченко.

Видео: РБК-Украина

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Теги: убийство, рэпер
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