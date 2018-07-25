Украинский футболист украсил обложку испанского издания

Андрей Лунин (фото: instagram.com/realmadrid)

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин попал на обложку Marca

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин, который недавно подписал контракт с мадридским "Реалом", стал центральной фигурой в новом выпуске авторитетной газеты Marca.

Так, 19-летний украинец попал на первую полосу издания. Кроме того, Андрей восхитил журналистов газеты, которые верят в то, что экс-вратарь луганской "Зари" сможет навязать нешуточную борьбу конкурентам за место в воротах испанского суперклуба.

В частности, Marca считает Тибо Куртуа, Кейлора Наваса и Андрея Лунина главными претендентами на позицию голкипера и называет их "трио мечты".

Андрей Лунин на обложке Marca (фото: twitter.com/marca)

Ранее в СМИ появилась информация, что "Реал" планирует отдать Лунина в аренду в случае покупки Куртуа. Это будет сделано с целью предоставления игрового времени 19-летнему украинцу. На украинского футболиста уже претендует "Эльче", который по итогам прошлого сезона завоевал путевку в Сегунду - второй по силе испанский дивизион.

Андрей Лунин (фото: instagram.com/realmadrid)

Андрей Лунин (фото: instagram.com/realmadrid)

Андрей Лунин (фото: instagram.com/realmadrid)

Кстати, Лунин провел дебютную тренировку в мадридском "Реале" и восхитил фанатов.

Видео: РБК-Украина