"Я понял, что в доме растет тролль": Сергей Притула рассказал о забавной выходке сына

Сергей Притула – счастливый отец двух детей

Популярный украинский телеведущий Сергей Притула поделился забавной семейной историей. По его рассказу, сын Дмитрий сумел "потроллить" отца.

Историей ведущий поделился на странице в Facebook.

Скриншот страницы facebook.com/Сергій Притула

Как известно, Сергей Притула – счастливый отец двух детей. Актер рассказывает, что его 10-летний сын принес милую табличку с надписью "Я верю в супергероя, его имя Папа".

Такие слова растрогали Сергея Притулу. Ведущий понял, что у него растет добрый и любящий сын. Однако после рождения второго ребенка – девочки Соломии – у школьника появилась другая табличка с надписью "Иногда быть старшим братом даже лучше чем супергероем".

"После рождения Соломийки в его комнате на стене появилась еще одна рамочка с текстом. И я понял, что в доме растет тролль!" – написал Сергей Притула, пожелав хороших семейных выходных.

Отметим, не так давно Притула умилил украинцев признанием о детях.