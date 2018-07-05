"Яркий, летний хит": MOZGI выпустили новый клип с девочками в бикини и тверком

Популярная группа презентовала яркий клип

Сегодня, 5 июля, вышел новый клип популярной украинской группы MOZGI на песню "Пляжный мокрый движ" на официальном канале в YouTube.

Съемки жаркого видеоклипа проходили на крыше City Beach Club при участии полусотни девушек. В клипе много гарячих танцев, девушек и солнца.

Клип снимали целых два дня. Условия съемки были довольно экстремальными: артисты мерзли от холода и из строя часто выходила техника.

Скриншоты клипа (youtube.com/MOZGI)

Пользователи неоднозначно отреагировали на видео. Многим клип очень понравился.

"Ура! Дождались", "Как же это круто", "Крутой, летний, яркий хит", "То, что надо на лето", "У меня нет слов, так держать!" - написали пользователи сети.

Скриншоты комментариев (youtube.com/MOZGI)

Но нашлись и те, кому видео не пришлось по душе.

"Тупо порнография, а не клип, и текст дебильный. В общем, для стада..,", "Первая песня от Мозгов, которая не вкачала", "Трек не валит. Раньше у Мозгорв треки были четкие", - прокомментировали те, кто раскритиковал клип.

Скриншоты комментариев (youtube.com/MOZGI)

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