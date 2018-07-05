Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.37
Межбанк BID 26.35
НБУ 2643.8
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.86
Межбанк BID 30.84
НБУ 3077.91
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.37
Межбанк BID 26.35
НБУ 2643.8
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.86
Межбанк BID 30.84
НБУ 3077.91
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Яркий, летний хит": MOZGI выпустили новый клип с девочками в бикини и тверком

STYLERЗвёзды        05.07.2018 - 18:01
Скриншот клипа (youtube.com/MOZGI)
Скриншот клипа (youtube.com/MOZGI)

Популярная группа презентовала яркий клип

Сегодня, 5 июля, вышел новый клип популярной украинской группы MOZGI на песню "Пляжный мокрый движ" на официальном канале в YouTube.

Съемки жаркого видеоклипа проходили на крыше City Beach Club при участии полусотни девушек. В клипе много гарячих танцев, девушек и солнца. 

Клип снимали целых два дня. Условия съемки были довольно экстремальными: артисты мерзли от холода и из строя часто выходила техника.

 

Скриншоты клипа (youtube.com/MOZGI)

Пользователи неоднозначно отреагировали на видео. Многим клип очень понравился.

"Ура! Дождались", "Как же это круто", "Крутой, летний, яркий хит", "То, что надо на лето", "У меня нет слов, так держать!" - написали пользователи сети.

Скриншоты комментариев (youtube.com/MOZGI)

Но нашлись и те, кому видео не пришлось по душе. 

"Тупо порнография, а не клип, и текст дебильный. В общем, для стада..,", "Первая песня от Мозгов, которая не вкачала", "Трек не валит. Раньше у Мозгорв треки были четкие", - прокомментировали те, кто раскритиковал клип.

 

Скриншоты комментариев (youtube.com/MOZGI)

Напомним, Надя Дорофеева умилила подписчиков совместным фото с мужем в бассейне.

"Такой кайф": Тина Кароль поделилась подробностями домашних репетиций (видео) Потап и Mozgi снялись в откровенной фотосессии с горячими блондинками для "взрослого" журнала (фото)
Теги: Потап, клип, видео
День Национальной полиции Украины: как в Киеве прошли торжества (фоторепортаж)
"Становились на колени": в посольстве США к Герою Украины Игорю Гордийчуку выстроилась очередь
Стала известна причина смерти известного юмориста и звезды КВН
"Нет там на что смотреть": Маркевич раскритиковал сборную России
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь