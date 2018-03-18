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Юлия Думанская рассказала о своем интересном положении

STYLERЗвёзды        18.03.2018 - 13:33
Фото: Юлия Думанская (juliadumanska.com)
Фото: Юлия Думанская (juliadumanska.com)

Певица сказала, кого они ждут

Украинская певица Юлия Думанская беременна первенцем. О своем интересном положении, о муже, бизнесмене и депутате Львовского городского совета певица рассказала в интервью Катерине Осадчей для передачи "Светская жизнь".

Молодая украинская певица Юлия Думанская, которая вышла замуж в День всех влюбленных, беременна первым ребенком. Свой уже округлившийся животик певица показала на открытии нового ресторана своего мужа, бизнесмена и депутата Львовского городского совета Григория Козловского.

Для Юлии брак с Григорием Козловским – первый, а вот у бизнесмена за плечами уже есть предыдущий брак и трое дочерей.

По словам Юлии Думанской, они ожидают девочку, так как считает, что у ее супруга они получаются хорошо.

"Кто родится? Наш папа говорит, что он как художник и у него очень хорошо получаются дочери, поэтому ждем еще одну дочь", - сказала Думанская.

Муж певицы отмечает, что для того, чтобы родилась девочка, нужно вкладывать много времени, усилий и любви.

"Говорят, чтобы девочки рождались, нужно больше времени, усилий и любви. Любви и времени мы приложили много, надеемся, что это будет дочь", - добавил Григорий Козловский.

Рассказала пара и о своей свадьбе. По словам влюбленных, праздник был тихим и скромным.

"Очень скромная была свадьба, очень тихая. Восемь человек, без музыки, без артистов", - сказал муж Юлии. А Думанская добавила, что их семья соблюдает традиции.

"Сейчас пост, а мы придерживаемся традиции, особенно папа в нашей семье", - добавила артистка.

Видео: Юлия Думанская и Григорий Козловский ("Светская жизнь")

Напомним, бизнесмен и депутат Львовского областного совета Григорий Козловский открыл во Львове элитный 5-этажный ресторан с акулами, которых специально привезли из Амстердама.

Кстати, в День святого Валентина: украинская певица вышла замуж за депутата.

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video.rbc.ua

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Теги: певица, депутат, рождение, беременность
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