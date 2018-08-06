90% ДТП не було, якщо б водії знали ці правила

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Ці поради зроблять ваше водіння приємним і безпечним

Нещодавно в мережі висміяли креатив Львівської ОДА про ПДР. Але ось в цій статті - все серйозно. Як стверджують експерти видань Thrillist і CTV News, якби всі водії знали ці 18 правил, 90% ДТП просто б не було.

Відео: РБК-Україна

• Коли ви стоїте на трасі перед поворотом ліворуч і пропускаєте зустрічні машини, велика спокуса заздалегідь повернути кермо вліво. Не робіть цього, інакше випадковий удар ззаду може штовхнути вас під колеса проїжджаючої фури! Тримайте кермо тільки прямо!

• Будьте особливо уважні при проходженні затяжних поворотів по внутрішньому радіусі. Якщо зустрічний автомобіль, що проїжджає по зовнішньому радіусу, почне заносити, то в 9 випадках з 10 він поїде не в кювет, а прямо на вас. В такій ситуації найкраще рішення - це кювет.

• Якщо ви випадково залізли на узбіччя або сніжний бруствер, не смикайте кермо у зворотний бік! Міцно стисніть його, не змінюючи положення ноги на педалі газу, і акуратно компенсуйте відведення в бік.

• Не катайтеся по нейтральній смузі. Ви втрачаєте можливість прискорення, а гальма - не завжди прийнятний вихід.

• Ніколи не зупиняйте в повороті. Пам'ятайте: в повороті - тільки контрольований розгін!

• Завжди прискорюйтеся, перебудовуючись в інший ряд.

• Завжди залишайте собі запасний варіант дій. Наприклад, якщо ви не впевнені у можливості обгону, виїжджайте на зустрічну смугу і їдьте ззаду, поки не переконаєтеся, що обганяти можна. В іншому випадку повертайтеся на свою смугу.

• Здійснюючи шаховий обгін на трасі і вклинюючись в потік, скидайте швидкість ще на зустрічній смузі. Якщо ви почнете гальмувати пізніше, високий ризик, що вас потягне в потоці машин.

Відео: РБК-Україна

• Якщо машину зносить або заносить, не панікуйте. Вивчіть, що потрібно робити в таких ситуаціях, і дійте чітко за планом. Безвихідна ситуація тільки одна - занос на узвозі на передньому приводі, у всіх інших випадках завжди можна виправити положення.

• Якщо ви бачите, що зустрічна машина не встигає обігнати, вмикайте правий поворотний сигнал і заздалегідь притискайтеся до узбіччя. Не треба блимати фарами - за кермом може бути недосвідчений водій.

• Знайдіть велику рівну площадку і випробуйте свій автомобіль в екстремальному гальмуванні і розгоні. Намацайте межу, вивчіть машину - ці знання можуть припасти до речі у важкий момент!

• Не розраховуйте на систему курсової стабілізації під час дощу. Вона не працює при акваплануванні.

• Вимкніть протибуксовочний пристрій (якщо він не на одній кнопці з системою стабілізації курсової). На моноприводі від нього тільки шкода! Особливо, коли треба проскочити перехрестя з різкого старту.

• Якщо ви бачите на узбіччі людину з дітьми або одних дітей - гальмуйте. Завжди. При будь-яких обставинах. Маленькі діти не вміють тримати рівновагу, не відчувають небезпеки і не знають правил дорожнього руху.

• Враховуйте, що коли ви мчите по лівому ряду, а на зустрічній смузі затор, через з-за машин, що стоять, мають властивість виринати безтурботні пішоходи.

• Те ж саме - якщо ви мчитеся по лівому ряду, а в правому всі стоять або ледве рухаються. Швидше за все, вони пропускають пішохода.

• Якщо на дорозі виникла несподівана перешкода, особливо у вигляді тварини, постарайтеся оцінити ситуацію, перш ніж викручувати кермо в бік. Інакше ви ризикуєте розбитися об стовп, рятуючи бродячу собаку.

• 99% всіх ДТП відбуваються з причини високої швидкості. Чи багато ви згадайте аварій, про які не можна було б сказати: "Їхав би трохи повільніше - все було б гаразд"? Задумайтеся!

Відео: РБК-Україна

Нагадаємо, що в Харкові патрульні проігнорували водія, який порушив ПДР прямо перед ними.