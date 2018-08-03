"Бездеятельность на лицо": в Харькове патрульные проигнорировали водителя, который нарушил ПДД прямо перед ними (видео)

Скринот из видео

Пользователи соцсети бурно отреагировали на этот ролик

В сеть выложили видео на дороге в Харькове, где видно, как водитель автомобиля Lanos, нарушая ПДД, выехал на встречную полосу. Ролик появился на странице "Харьков 1654" в Facebook.

Lanos выехал на встречную полосу, но навстречу ему двигалась машина полиция. Водитель-нарушитель резко остановился перед патрульными на встречной полосе. Но "копы" не обратили внимания на нарушителя и поехали дальше по своим делам.

Видео: youtube.com/Foo Bar

"Ланос на полной скорости пересекая двойную сплошную вылетает на встречку и.. резкое торможение прямо перед патрульной полицией", - сказано в подписи к видео.

Скриншот поста (facebook.com/kharkiv1654)

"В этом видео прекрасно все - и шахтер на ланосе AH4820BI на встречке и полицаи, которые куда-то так спешат, что им по*ер на нарушение ПДД", - подписали видео в youtube.

Скриншот поста (youtube.com/Foo Bar)

Пользователи соцсети бурно отреагировали на этот ролик.

"Мерседес виноват, потому что на евробляхе", - шутят в сети.

Скриншот комментариев (facebook.com/kharkiv1654)

"Евробляха ему помешала в ряд встать - евробляхи виноваты", "Вот она, реформа!", "Пацаны явно спешили. Некогда было время тратить", - добавили пользователи.

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