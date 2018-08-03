"Бездіяльність на обличчя": в Харкові патрульні проігнорували водія, який порушив ПДР прямо перед ними (відео)

Скринот з відео

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на цей ролик

В мережу виклали відео на дорозі в Харкові, де видно, як водій автомобіля Lanos, порушуючи ПДР, виїхав на зустрічну смугу. Ролик з'явився на сторінці "Харків 1654" Facebook.

Lanos виїхав на зустрічну смугу, але назустріч йому рухалася машина поліція. Водій-порушник різко зупинився перед патрульними на зустрічній смузі. Але "копи" не звернули уваги на порушника і поїхали далі по своїх справах.

Відео: youtube.com/Foo Bar

"Ланос на повній швидкості перетинаючи подвійну суцільну вилітає на зустрічну в.. різке гальмування прямо перед патрульної поліцією", - сказано в підписі до відео.

Скріншот поста (facebook.com/kharkiv1654)

"У цьому відео все чудово - і шахтар на ланосі AH4820BI на зустрічній і поліцаї, які кудись так поспішають, що їм по*ер на порушення ПДР", - підписали відео в youtube.

Скріншот поста (youtube.com/Foo Bar)

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на цей ролик.

"Мерседес винен тому, що на євроблясі", - жартують в мережі.

Скріншот коментарів (facebook.com/kharkiv1654)

"Євробляха йому завадила в ряд встати - евробляхи винні", "Ось вона, реформа!", "Пацани явно поспішали. Ніколи було витрачати час", - додали користувачі.

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