90% ДТП не было, если бы водители знали эти правила

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Эти советы сделают ваше вождение приятным и безопасным

Недавно в сети высмеяли креатив Львовской ОГА про ПДД. Но вот в этой статье - все серьезно. Как утверждают эксперты изданий Thrillist и CTV News, если бы все водители знали эти 18 правил, 90% ДТП просто бы не было.

Видео: РБК-Украина

• Когда вы стоите на трассе перед поворотом налево и пропускаете встречные машины, велик соблазн заранее повернуть руль влево. Не делайте этого, иначе случайный удар сзади может толкнуть вас под колеса проезжающей фуры! Держите руль только прямо!

• Будьте особенно внимательны при прохождении затяжных поворотов по внутреннему радиусу. Если встречный автомобиль, проезжающий по внешнему радиусу, начнёт заносить, то в 9 случаях из 10 он поедет не в кювет, а прямо на вас. В такой ситуации лучшее решение - это кювет.

• Если вы случайно залезли на обочину или снежный бруствер, не дергайте руль в обратную сторону! Крепко сожмите его, не меняя положения ноги на педали газа, и аккуратно компенсируйте увод в сторону.

• Не катайтесь по нейтральной полосе. Вы теряете возможность ускорения, а тормоз - не всегда приемлемый выход.

• Никогда не тормозите в повороте. Помните: в повороте - только контролируемый разгон!

• Всегда ускоряйтесь, перестраиваясь в другой ряд.

• Всегда оставляйте себе запасной вариант действий. К примеру, если вы не уверены в возможности обгона, выезжайте на встречную полосу и тащитесь сзади, пока не убедитесь, что обгонять можно. В противном случае возвращайтесь на свою полосу.

• Совершая шахматный обгон на трассе и вклиниваясь в поток, сбрасывайте скорость еще на встречной полосе. Если вы начнете тормозить позднее, высок риск, что вас потащит в потоке машин.

Видео: РБК-Украина

• Если машину сносит или заносит, не паникуйте. Выучите, что нужно делать в таких ситуациях, и действуйте чётко по плану. Безвыходная ситуация только одна - занос на спуске на переднем приводе, во всех остальных случаях всегда можно исправить положение.

• Если вы видите, что встречная машина не успевает обогнать, включайте правый поворотный сигнал и заранее прижимайтесь к обочине. Не надо мигать фарами - за рулем может быть неопытный водитель.

• Найдите большую ровную площадку и опробуйте свой автомобиль в экстремальном торможении и разгоне. Нащупайте предел, изучите машину - эти знания могут прийтись кстати в трудный момент!

• Не рассчитывайте на систему курсовой стабилизации во время дождя. Она не работает при аквапланировании.

• Отключите противобуксовочное устройство (если оно не на одной кнопке с системой курсовой стабилизации). На моноприводе от него только вред! Особенно, когда надо проскочить перекресток с резкого старта.

• Если видите на обочине человека с детьми или одних детей - тормозите. Всегда. При любых обстоятельствах. Маленькие дети не умеют держать равновесие, не чувствуют опасности и не знают ПДД.

• Учитывайте, что когда вы мчите по левому ряду, а на встречной полосе затор, из-за стоящих машин имеют свойство выныривать беспечные пешеходы.

• То же самое - если вы мчитесь по левому ряду, а в правом все стоят или еле движутся. Скорее всего, они пропускают пешехода.

• Если на дороге возникло неожиданное препятствие, особенно в виде мелкого животного, постарайтесь оценить ситуацию, прежде чем выкручивать руль в сторону. Иначе вы рискуете расшибиться об столб, спасая бродячую собаку.

• 99% всех ДТП происходят по причине высокой скорости. Много ли вы вспомните аварий, про которые нельзя было бы сказать: "Ехал бы чуть помедленней - все было бы в порядке"? Задумайтесь!

Видео: РБК-Украина

Напомним, что в Харькове патрульные проигнорировали водителя, который нарушил ПДД прямо перед ними.