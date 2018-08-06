"Шевченко не превышал бы": в сети высмеяли креатив Львовской ОГА про ПДД

Пользователи сети смеются над оригинальными правилами дорожного движения
В сети высмеяли Львовскую ОГА за креативную социальную рекламу про ПДД. Соответствующие фото разместили на странице "Рагу.лі" в Facebook.
На фото изображена социальная реклама про ПДД от Львовской областной городской администрации. Для этого использовали известных поэтов Ивана Франко и Тараса Шевченко, которые предупреждают об опасности нарушения правил дорожного движения.
Скриншот (facebook.com/raguli)
"Креатив, который просто требует продолжения. Леся Украина: "Чтобы не плакать, я тормозила на пешеходных переходах", - прокомментировали в сообществе.
Скриншот поста (facebook.com/raguli)
В комментариях пользователи предложили свои варианты.
"Хвылевой: "Я бы застрелился, если бы поехал на красный", - пишут они.
"Полиция ловила, но не поймала меня", Сковорода", - предложили в сети.
"Панас Мирный: "Разве ревут звуковые сигналы в населенном пункте", - добавили пользователи.
"Котляревский: "Я хоть и юноша моторный, но торможу после знака "Дети", - предложили еще один вариант.
"Какой я вам, к черту, пешеход?", Иван Франко", - пишут в комментариях.
"Любите Автодор свой, как солнце любите, как ветер, как травы, как воды", Сосюра", - предложили в сети.
Кстати, в Харькове патрульные проигнорировали водителя, который нарушил ПДД прямо перед ними.
Ранее сеть возмутил ремонт дороги на Крещатике в Киеве. В центре города ремонтировали дорогу с помощью "асфальтной крошки".
Также сообщалось, что в Киеве украинский поэт попал в ДТП.
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