"Шевченко не превышал бы": в сети высмеяли креатив Львовской ОГА про ПДД

Коллаж РБК-Украина

Пользователи сети смеются над оригинальными правилами дорожного движения

В сети высмеяли Львовскую ОГА за креативную социальную рекламу про ПДД. Соответствующие фото разместили на странице "Рагу.лі" в Facebook.

На фото изображена социальная реклама про ПДД от Львовской областной городской администрации. Для этого использовали известных поэтов Ивана Франко и Тараса Шевченко, которые предупреждают об опасности нарушения правил дорожного движения.

Скриншот (facebook.com/raguli)

"Креатив, который просто требует продолжения. Леся Украина: "Чтобы не плакать, я тормозила на пешеходных переходах", - прокомментировали в сообществе.

Скриншот поста (facebook.com/raguli)

В комментариях пользователи предложили свои варианты.

"Хвылевой: "Я бы застрелился, если бы поехал на красный", - пишут они.

"Полиция ловила, но не поймала меня", Сковорода", - предложили в сети.

"Панас Мирный: "Разве ревут звуковые сигналы в населенном пункте", - добавили пользователи.

"Котляревский: "Я хоть и юноша моторный, но торможу после знака "Дети", - предложили еще один вариант.

"Какой я вам, к черту, пешеход?", Иван Франко", - пишут в комментариях.

"Любите Автодор свой, как солнце любите, как ветер, как травы, как воды", Сосюра", - предложили в сети.

Кстати, в Харькове патрульные проигнорировали водителя, который нарушил ПДД прямо перед ними.

Ранее сеть возмутил ремонт дороги на Крещатике в Киеве. В центре города ремонтировали дорогу с помощью "асфальтной крошки".

Также сообщалось, что в Киеве украинский поэт попал в ДТП.

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