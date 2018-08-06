"Шевченко не перевищував би": в мережі висміяли креатив Львівської ОДА про ПДР

Колаж РБК-Україна

Користувачі мережі сміються над оригінальними правилами дорожнього руху

У мережі висміяли Львівську ОДА за креативну соціальну рекламу про ПДР. Відповідні фото розмістили на сторінці "Рагу.лі" в Facebook.

На фото зображена соціальна реклама про ПДР від Львівської обласної міської адміністрації. Для цього використовували відомих поетів Івана Франка і Тараса Шевченка, які попереджають про небезпеку порушення правил дорожнього руху.

Скріншот (facebook.com/raguli)

"Креатив, який просто вимагає продовження. Леся Україна: "Щоб не плакать, я гальмувала на пішохідних переходах", - прокоментували в співтоваристві.

Скріншот поста (facebook.com/raguli)

У коментарях користувачі запропонували свої варіанти.

"Хвильовий: "Я б застрелився, якби поїхав на червоний", - пишуть вони.

"Поліція ловила, але не впіймала мене", Сковорода", - запропонували в мережі.

"Панас Мирний: "Хіба ревуть звукові сигнали в населеному пункті", - додали користувачі.

"Котляревський: "Я хоч і парубок моторний, але гальмую після знака "Діти", - запропонували ще один варіант.

"Який я вам, до біса, пішохід?", Іван Франко", - пишуть в коментарях.

"Любіть Автодор свій, як сонце любіть, як вітер, як трави, як води", "Сосюра", - запропонували в мережі.

До речі, у Харкові патрульні проігнорували водія, який порушив ПДР прямо перед ними.

Раніше мережа обурив ремонт дороги на Хрещатику в Києві. В центрі міста ремонтували дорогу з допомогою "асфальтної крихти".

Також повідомлялося, що у Києві український поет потрапив у ДТП.

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