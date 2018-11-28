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До смерті забив і випорожнився на труп: суд виніс вирок вбивці

STYLERАвто    28.11.2018 - 15:28
До смерті забив і випорожнився на труп: суд виніс вирок вбивці
Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Причиною інциденту стало ДТП з незначною шкодою автомобілю

У вівторок, 27 листопада, Іллічівський міський суд Одеської області оголосив вирок у відношенні обвинувачуваного і призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Чоловік обвинувачувався у вчиненні умисного вбивства та хуліганства. Про це повідомляється на сайті Судової влади України.

Чоловік потрапив у ДТП 2 травня 2016 року в селі Біляївського району Одеської області. Перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, обвинувачений, обурений незначними ушкодженнями його авто, вискочив з автомобіля і почав погрожувати розправою водію іншого автомобіля — учасника ДТП.

"Сварка переросла в жорстоку бійку. Нападник збив чоловіка з ніг ударом кулака в обличчя, потім почав наносити удари руками та ногами в область голови, грудної клітки, тулуба та інших частин життєво важливих органів і кілька разів стрибнув ногами на грудну клітку потерпілого. Чоловік почав бити по кузову автомобіля, заподіявши йому ушкодження. Потім обвинувачений напав на двох громадян, які випадково опинилися на місці події, завдавши їм кілька ударів в обличчя. Повернувшись до потерпілого, обвинувачений знову стрибнув на голову і грудну клітку потерпілого і, випорожнився на нього", — написали у прес-службі суду.

Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

Крім тюремного ув'язнення обвинувачений зобов'язаний буде виплатити компенсацію в 1 мільйон гривень.

"Вироком суду також було частково задоволено цивільний позов потерпілих: витрати на поховання, щомісячні платежі в інтересах неповнолітніх дітей потерпілого до досягнення ними повноліття, витрати на лікування дитини з інвалідністю потерпілого, і в рахунок відшкодування майнової шкоди, а також в рахунок відшкодування моральної шкоди", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Запорізькій області водій збив двох дітей.

Раніше ми писали, що маршрутник погрожував розправою за зйомку з місця ДТП.

Відео: (video.rbc.ua)

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