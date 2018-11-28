До смерти забил и опорожнился на труп: суд вынес приговор убийце

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Причиной инцидента стало ДТП с незначительным ущербом автомобиля

Во вторник, 27 ноября, Ильичевский городской суд Одесской области огласил приговор в отношении обвиняемого и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы. Мужчина обвинялся в совершении умышленного убийства и хулиганства. Об этом сообщается на сайте Судовой власти Украины.

Мужчина попал в ДТП 2 мая 2016 года в селе Беляевского района Одесской области. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый, возмущенный незначительными повреждениями его авто, выскочил из автомобиля и начал угрожать расправой водителю другого автомобиля — участника ДТП.

"Ссора переросла в жестокую драку. Нападающий сбил мужчину с ног ударом кулака в лицо, потом начал наносить удары руками и ногами в область головы, грудной клетки, туловища и других частей жизненно важных органов и несколько раз прыгнул ногами на грудную клетку потерпевшего. Мужчина начал бить по кузову автомобиля, причинив ему повреждения. Затем обвиняемый напал на двух граждан, которые случайно оказались на месте происшествия, нанеся им несколько ударов в лицо. Вернувшись к потерпевшему, обвиняемый снова прыгнул на голову и грудную клетку потерпевшего и, опорожнился на него", — написали в пресс-службе суда.

От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Кроме тюремного заключения обвиняемый обязан будет выплатить компенсацию в 1 миллион гривен.

"Приговором суда также был частично удовлетворен гражданский иск потерпевших: расходы на погребение, ежемесячные платежи в интересах несовершеннолетних детей потерпевшего до достижения ими совершеннолетия, расходы на лечение ребенка с инвалидностью потерпевшего, и в счет возмещения имущественного вреда, а также в счет возмещения морального вреда", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Запорожской области водитель сбил двух детей.

Ранее мы писали, что маршрутчик угрожал расправой за съемку с места ДТП.

Видео: (video.rbc.ua)