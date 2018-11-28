ДТП в Харькове: Зайцевой хотят назначить психиатрическую экспертизу

Фото: Алена Зайцева (УНИАН)

Сообщается, что судья объявил перерыв до 4 декабря

Во вторник, 27 ноября, адвокат второго фигуранта страшного ДТП в Харькове, в котором погибло 6 человек, ходатайствовал о проведении психиатрической экспертизы Алены Зайцевой, по вине которой произошло массовое убийство. Об этом сообщает харьковское издание NewsRoom.

Адвокат второго фигуранта кровавого ДТП Геннадия Дронова Сергей Перепелица считает, что экспертиза поможет ответить на вопрос, была ли Зайцева в момент совершения преступления под воздействием наркотиков. Доверить исследование Перепелица предложил киевским специалистам.

"В Харькове данное исследование уже проводилось во время досудебного следствия, но ответа так и не было", - сказал адвокат.

В итоге адвокаты Зайцевой Юлия Козырь и Евгений Мельниченко, а также представители обвинения попросили время на ознакомление с ходатайством. Судья Виктор Попрас объявил перерыв до 4 декабря. Уже после заседания отец погибшей в аварии Дианы и пострадавшей Оксаны выразил свое возмущение тем, что обвиняемая вообще села за руль.

"Вы вчера видели, что было подано много справок о состоянии здоровья. Но не была подана справка о том, что ей назначили такое лекарство. Вы меня извините, если была подана такая куча справок, кто вообще разрешил ей ездить?" - заявил Игорь Берченко.

Страшное ДТП на Сумской произошло 18 октября 2017 года. В результате столкновения с Volkswagen Touareg автомобиль Lexus RX 350 отбросило на группу пешеходов, которые находились на тротуаре. Авария унесла жизни шести человек, еще столько же пострадали (одна из них - пассажирка Зайцевой). С разницей в две недели суд арестовал обоих водителей. Им может грозить до 10 лет лишения свободы по статье 286 УК Украины ("нарушение ПДД").

Напомним, что ранее в деле о жутком ДТП в Харькове произошел неожиданный поворот.

Видео: (video.rbc.ua)