ДТП у Харкові: Зайцевій хочуть призначити психіатричну експертизу

Фото: Олена Зайцева (УНІАН)

Повідомляється, що суддя оголосив перерву до 4 грудня

У вівторок, 27 листопада, адвокат другого фігуранта страшної ДТП у Харкові, в якому загинуло 6 осіб, клопотав про проведення психіатричної експертизи Олени Зайцевої, з вини якої сталося масове вбивство. Про це повідомляє харківське видання NewsRoom.

Адвокат другого фігуранта кривавої ДТП Геннадія Дронова Сергій Перепелиця вважає, що експертиза допоможе відповісти на питання, чи була Зайцева в момент вчинення злочину під впливом наркотиків. Довірити дослідження Перепелиця запропонував київським фахівцям.

"В Харкові дане дослідження вже проводилося під час досудового слідства, але відповіді так і не було", - сказав адвокат.

У підсумку адвокати Зайцевої Юлія Козир і Євген Мельниченко, а також представники обвинувачення попросили час на ознайомлення з клопотанням. Суддя Віктор Попрас оголосив перерву до 4 грудня. Вже після засідання батько загиблої в аварії Діани і постраждалої Оксани висловив своє обурення тим, що обвинувачена взагалі сіла за кермо.

"Ви вчора бачили, що було подано багато довідок про стан здоров'я. Але не була подана довідка про те, що їй призначили таке ліки. Ви мене вибачте, якщо була подана така купа довідок, хто взагалі дозволив їй їздити?" - заявив Ігор Берченко.

Страшне ДТП на Сумської відбулося 18 жовтня 2017 року. В результаті зіткнення з Volkswagen Touareg автомобіль Lexus RX 350 відкинуло на групу пішоходів, які знаходились на тротуарі. Аварія забрала життя шести людей, ще стільки ж постраждали (одна з них - пасажирка Зайцевої). З різницею в два тижні суд заарештував обох водіїв. Їм може загрожувати до 10 років позбавлення волі за статтею 286 КК України ("порушення ПДР").

Нагадаємо, що раніше у справі про жахливу ДТП у Харкові стався несподіваний поворот.

Відео: (video.rbc.ua)