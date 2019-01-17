"Таких треба вчити": у Києві відзначилася "героїня паркування" на Infiniti

Фото: колаж РБК-Україна

"Автохамці" загрожує штраф до 255 гривень

У мережі розповіли про ще одного "героя паркування" - у Києві жінка залишила свій автомобіль Infiniti QX70 прямо на смузі для руху і пішла по своїх справах, тим самим заблокувавши машини збоку. Власник однієї з них і розповів про "автохамку" у своєму Facebook.

За словами чоловіка, він протягом 10-15 хвилин чекав власника дорогої іномарки, марно намагався бити по колесах і склу, щоб спрацювала сигналізація. Після цього він викликав поліцію.

"Друзі, питання, ну от що робити з такими?... Нормальні люди хоч номер телефону залишають", - обурюється він.

Фото: facebook.com/dennis.zdorovy

Коли ж водій Infiniti повернулася, поліція ще не під'їхала.

"На моє запитання, як так можна було зробити, відреагувала собачим гавкотом і купою погроз на мою адресу. Начебто чекав її не більше десяти хвилин і роблю трагедію..." - йдеться у публікації.

Коли чоловік запропонував дочекатися патрульних, вона закрила двері і поїхала, попутно прочесавши того машиною і забруднивши одяг.

Автор посту вважає, що жінка могла спокійно його задавити.

Фото: facebook.com/dennis.zdorovy

"Це така ж точно істота, яка у Харкові позбавила життя людей. А потім дивуємося ще. Будьте обережні, на дорогах купа таких", - написав він.

Також чоловік розповів, що поліція запропонувала заїхати у відділок і написати заяву ("автохамці" загрожує штраф до 255 гривень).

"З одного боку, питання принципу, і з іншого - свій час дорожчий. Навряд чи штраф в 255 грн змусить її задуматись, а ось слава героїні паркування може якось вплине", - висловив припущення він та поцікавився в мережі у підписників, як би вони вчинили на його місці.

Скрін: facebook.com/dennis.zdorovy

Відповіді не змусили себе довго чекати - більшість рекоменует йому піти до поліції та написати заяву:

"Взагалі то вона скоїла наїзд на людину та втекла з місця скоєння ДТП - це термін, якщо бути наполегливим";

"Я вважаю, що як би ти не був зайнятий, таких людей треба вчити як мінімум штрафами! Якщо людина не може бути людиною, значить ніякої жалості до нього не потрібно проявляти! А то на голову взагалі сядуть і будуть розуміти, що все з рук зійде!"

"Таких треба вчити і прищеплювати почуття відповідальності та поваги до оточуючих!"

"Однозначно заяву. Тим більше, мені здається, вона у тій курки не перша і не остання";

"Ти напишеш, ще хтось напише... так по 255 і пара тисяч назбирається";

Скрін коментарів: facebook.com/dennis.zdorovy

Як повідомлялося раніше, 14 грудня 2018-го в центрі Києва власник автомобіля Mazda RX8 став новим героєм паркування. Він припаркувався в недозволеному для цього місці і перегородив проїзд громадського транспорту, а саме тролейбусам.

Також ми писали про те, що один з комунальників вирішив оригінально "помститися" герою паркування,, який кинув свою машину прямо посеред дороги.

Нагадаємо, раніше у Львові женщина-"герой паркування" прокотила поліцейського на капоті.