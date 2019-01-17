"Таких нужно учить": в Киеве отличилась "героиня парковки" на Infiniti

Фото: коллаж РБК-Украина

"Автохамке" грозит штраф до 255 гривен

В сети рассказали про еще одного "героя парковки" - в Киеве женщина оставила свой автомобиль Infiniti QX70 прямо на полосе для движения и ушла по своим делам, заблокировав тем самым машины сбоку. Владелец одной из них и рассказал про "автохамку" в своем Facebook.

По словам мужчины, он в течение 10-15 минут дожидался владельца дорогой иномарки, тщетно пытался бить по колесам и стеклу, чтобы сработала сигнализация. После этого он вызвал полицию.

"Друзья, вопрос, ну вот что делать с такими?... Нормальные люди хоть номер телефона оставляют", - возмущается он.

Фото: facebook.com/dennis.zdorovy

Когда же водительница Infiniti вернулась, полиция еще не подъехала.

"На мой вопрос, как так можно было сделать, отреагировала собачьим лаем и кучей угроз в мой адрес. Вроде ждал ее не более десяти минут и делаю трагедию..." - говорится в публикации.

Когда мужчина предложил дождаться патрульных, она закрыла дверь и поехала, попутно прочесав того машиной и испачкав одежду.

Автор поста считает, что женщина могла его спокойно задавить.

Фото: facebook.com/dennis.zdorovy

"Это такое же точно существо, в Харькове лишило жизни людей. А потом удивляемся еще. Будьте осторожны, на дорогах куча таких", - написал он.

Также мужчина рассказал, что полиция предложила заехать в участок и написать заявление ("автохамке" грозит штраф до 255 гривен).

"С одной стороны вопрос принципа, и с другой - свое время дороже. Вряд ли штраф в 255 грн заставит ее задуматься, а вот слава героини парковки может как-то повлияет", - высказал предположение он и поинтересовался в сети у подписчиков, как бы они поступили на его месте.

Скрин: facebook.com/dennis.zdorovy

Ответы не заставили себя долго ждать - большинство рекоменует ему пойти в полицию и написать заявление:

"Вообще то она совершила наезд на человека и скрылась с места совершения ДТП - это срок, если быть настойчивым";

"Я считаю что как бы ты не был занят, таких людей нужно учить как минимум штрафами! Если человек не может быть человеком, значит жалости никакой к нему не нужно проявлять! А то на голову вообще сядут и будут понимать, что все с рук сойдет!"

"Таких нужно учить и прививать чувство ответственности и уважения к окружающим!"

"Однозначно заявление. Тем более, мне кажется, оно в той курицы не первое и не последнее";

"Ты напишешь, еще кто-то напишет... так по 255 и пара тысяч насобирается";

Скрин комментариев: facebook.com/dennis.zdorovy

Как сообщалось ранее, 14 декабря 2018-го в центре Киева владелец автомобиля Mazda RX8 стал новым героем парковки. Он припарковался в неположенном для этого месте и перегородил проезд общественному транспорту, а именно троллейбусам.

Также мы писали о том, что один из коммунальщиков решил оригинально "отомстить" герою парковки, который бросил свою машину прямо посреди дороги.

Напомним, ранее во Львове женщина-"герой парковки" прокатила полицейского на капоте.