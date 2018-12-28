Топ-5 найпопулярніших автомобілів серед викрадачів

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Зараз спостерігається сплеск викрадень автомобілів Toyota

Найбільш популярні у викрадачів марки машин - це такі іномарки, як Toyota, Mazda, Lexus, Range Rover і Mercedes. Про це розповів перший заступник начальника карного розшуку Нацполіції Сергій Прудченко, - повідомляє "Цензор.НЕТ".

Прудченко також повідав про статистику угонів за 2018 рік, розповів про найпопулярніші способи крадіжки автомобілів і про міста, де цей вид злочинів процвітає найбільше.

Сучасні викрадачі більше не б'ють скло і не використовують відмички - вони працюють з "мізками" автомобіля. Для цього вони закуповують досить дороге обладнання для зчитування інформації з електронного ключа іномарки.

Сергій Прудченко (фото: facebook.com/UA.National.Police)

Такий "Топ-5" пов'язаний з тим, що саме під ці авто виробляють таке обладнання - й під кожну іномарку потрібна окрема апаратура.

"Ось зараз сплеск викрадень по "Тойотам". Не тому, що вони такі популярні, просто завезли апаратуру з-за кордону саме під цю марку", - говорить Сергій Прудченко.

Викрадачі сьогодні працюють в основному за двома схемами: перша - це "вудка" або "довга рука". Коли водій виходить з салону, до нього на максимально близьку відстані підходить один із злочинців, який за допомогою спеціального обладнання "зчитує" інформацію з електронного ключа і передає другому викрадачеві, що знаходиться біля автомобіля.

Друга схема - це "зміна мізків", її використовують в нічний час доби. Це ситуація, коли замінюється блок управління всією електронікою.

Серед міст, де найвищий відсоток викрадень, в лідерах Київ, Одеса, Харків, Дніпро і Львів.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що безпілотні автомобілі в США почали розвозити продукти замовникам.

Також раніше ми писали про те, що злодій-невдаха застряг у викраденому авто і викликав на допомогу поліцію.

До речі, ми публікували новину про елегантний електрокар, який китайці створили спеціально для дівчат.

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