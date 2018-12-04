Українцям розповіли, як уберегти авто від угону

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Поради для автомобілістів, які хочуть вберегти свої транспортні засоби від крадіжки

Серед найбільш ефективних методів захисту автомобіля від викрадення - гаражне зберігання та використання протиугінних пристроїв. Про це розповіли у секторі комунікації поліції Черкаської області, пише "Про все".

За даними правоохоронців, зазвичай автомобільні крадії працюють вночі. У зоні найбільшого ризику знаходяться транспортні засоби, які стоять на території, що не охороняється. Тому найкращий варіант - гаражне зберігання. При чому, варто надати перевагу гаражним кооперативам з охоронцями. Крім того, потрібно встановити на браму якісні замки.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Також, за словами "копів", авто необхідно обладнати протиугінними системами. Найефективніше захищає транспортний засіб від викрадення поєднання механічних електронних протиугінних пристроїв та звукової сигналізації.

Механічні блокувальні пристрої блокують кермо, коробку передач, педалі автомобіля. При виборі сигналізації поліцейські рекомендують звертати увагу на наявність додаткових пристроїв, що впливають на безпеку. Зокрема, іммобілайзер, який блокує двигун в разі спроби викрадення, і GPS-модуль, який дозволяє визначити місцезнаходження авто навіть після викрадення.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Крім того, поліцейські нагадали українцям, що уразі викрадення автомобіля потрібно відразу ж сповістити про це правоохоронцям: чим швидше надійде повідомлення про крадіжку, тим скоріше будуть зорієнтовані наряди поліції, і у злочинців залишиться менше шансів поставити машину на відстій, вивезти її за межі міста чи області.

Нагадаємо, що підготовка автомобіля до зими не обмежується лише зміною літніх шин - бажано врахувати ще кілька важливих нюансів.

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Відео: РБК-Україна