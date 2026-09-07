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Главная Вкусно Яблочные блинчики, которые тают во рту: простой трюк сделает их нежными и румяными
Вкусно 07 сентября 2026, 10:40

Яблочные блинчики, которые тают во рту: простой трюк сделает их нежными и румяными

Есть одна деталь в приготовлении, которую часто пропускают - и именно она все меняет
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Как сделать яблочные блинчики (коллаж: Styler)
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Если хочется разнообразить меню, приготовьте яблочные блинчики из простых продуктов. Они станут удачным вариантом быстрого домашнего завтрака, а подавать их можно с йогуртом, сметаной или творогом.

Styler со ссылкой на видео в Instagram врача-диетолога, нутрициолога Виктории Радостной рассказывает, как это сделать правильно.

Что нужно для яблочных блинчиков

Для приготовления небольшой порции понадобятся такие ингредиенты:

  • 2 больших яблока
  • 1 яйцо
  • 3 ст. л. натурального йогурта или сметаны
  • 2 ст. л. цельнозерновой муки
  • корица - по вкусу
  • ванильный сахар - по вкусу
  • стевия или другой сахарозаменитель - по вкусу.

По желанию количество корицы можно увеличить - она прекрасно сочетается с яблоками и сделает аромат завтрака еще более выразительным. Если яблоки сладкие, сахарозаменителя можно добавить совсем немного или вообще обойтись без него.

Как приготовить яблочные блинчики

Сначала яблоки нужно помыть, по желанию очистить от кожуры и натереть на большой терке. После этого важно хорошо отжать лишнюю жидкость. Этот этап не следует пропускать: если яблоки будут слишком влажными, тесто может получиться жидким, а блины будет сложнее переворачивать.

К подготовленным яблокам добавляют яйцо, йогурт или сметану, цельнозерновую муку, корицу, ванильный сахар и стевию или другой подсластитель. Все ингредиенты тщательно перемешивают в однородную массу.

Сковороду нужно хорошо разогреть. Затем яблочную массу выкладывают ложкой небольшими порциями, формируя блины. Готовить их следует на среднем огне под крышкой, чтобы яблоки внутри успели хорошо приготовиться. Когда одна сторона подрумянится, блины осторожно переворачивают и доводят до готовности с другой.

Главный секрет - не спешить

Яблочные блинчики могут готовиться немного дольше, чем обычные тонкие блинчики. Дело в том, что внутри есть тертые яблоки, которым нужно хорошо прогреться и стать мягкими.

Поэтому не стоит спешить снимать блины со сковородки сразу после появления румяной корочки. Лучше готовить их на умеренном огне под крышкой. Так они постепенно пропекаются внутри, а снаружи не подгорят.

Готовые блины должны быть румяными по обе стороны и хорошо держать форму. Если во время переворачивания они кажутся слишком мягкими, дать им еще немного времени на сковородке.

С чем подавать яблочные блинчики

Подавать блюдо лучше теплым. Классический вариант - добавить сверху несколько ложек натурального йогурта или сметаны. Их нежный вкус хорошо балансирует сладость яблок и корицы.

А если хочется сделать завтрак более сытным, к блинам можно добавить творог. Он хорошо сочетается с яблоками и превращает простое утреннее блюдо в более питательный вариант.

По желанию готовые блины также можно посыпать щепоткой корицы или украсить свежими кусочками яблока.

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