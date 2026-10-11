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Вкусно 11 октября 2026, 17:21

Хрустящие тортильи с курицей и моцареллой: пошаговый рецепт с видео

Сытный горячий перекус, который можно приготовить без духовки
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Тортильи с курицей и моцареллой (фото: Styler)
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Если хочется разнообразить блюда с курицей, попробуйте завернуть его в пшеничные тортильи. Перед подачей рулетики обжаривают, чтобы получить золотистую корочку и расплавить сыр внутри.

Как приготовить тортильи с курицей, рассказывает Styler со ссылкой на видео в Instagram iramsfoodstory.

Ингредиенты

Для курицы:

  • куриное филе - 450 г
  • соль - по вкусу
  • черный молотый перец - 1 ч. л.
  • копченая паприка - 1 ч. л.
  • сушеный чеснок в порошке - 1 ст. л.
  • сушеный лук в порошке - 1 ч. л.
  • смесь итальянских трав - 1/2 ч. л.
  • лимонный сок - 2 ст. л.
  • растительное масло - 2 ст. л.
  • желтый лук - 1 шт.

Для соуса "Альфредо":

  • сливочное масло - 30 г
  • пшеничная мука - 1 ст. л.
  • чеснок - 2 зубчика
  • жирные сливки - 180 мл
  • молоко - 240 мл
  • соль - по вкусу
  • черный молотый перец - 1/2 ч. л.
  • сушеный чеснок в порошке - 1 ч. л.
  • хлопья перца чили - 1 ч. л.
  • пармезан - 50 г
  • измельченная петрушка - 1 ч. л.

Для сборки:

  • тортильи среднего размера - 6-7 шт.
  • моцарелла - 110 г
  • растительное масло - для обжаривания.

Как приготовить

Нарежьте куриное филе небольшими кусочками. Добавьте соль, перец, копченую паприку, сушеный чеснок, лук в порошке и итальянские травы. Влейте лимонный сок и 2 столовых ложки масла, перемешайте и оставьте мариноваться в холодильнике на 20-30 минут.

Разогрейте на сковороде немного растительного масла. Обжаривайте курицу на огне чуть выше среднего примерно 5-7 минут. Добавьте мелко нарезанный желтый лук и готовьте еще 1-2 минуты.

Проверьте готовность курицы кухонным термометром: температура внутри самого толстого кусочка должна достигать не менее 74 градусов. Такой ориентир для птицы приводит Служба безопасности пищевых продуктов США . Время приготовления зависит от размера кусочков, а золотистая корочка сама по себе не подтверждает готовность мяса внутри. При необходимости продолжите обжарку, после чего отставьте сковороду.

Для соуса растопите сливочное масло в отдельной сковороде или сотейнике. Добавьте измельченный чеснок и обжаривайте примерно 30 секунд.

Всыпьте муку и готовьте 30-45 секунд, постоянно перемешивая. Постепенно влейте сливки и молоко, размешивая венчиком, чтобы не осталось комочков.

Добавьте соль, перец, сушеный чеснок и хлопья чили. Готовьте на слабом огне 2-4 минуты, пока соус немного загустеет.

Всыпьте пармезан и перемешайте до однородности. Добавьте петрушку.

Половину соуса смешайте с готовой курицей и луком. Остальные оставьте для подачи.

Выложите начинку на тортилье и посыпьте моцареллой. Оберните боковые края и плотно сверните лепешки в рулетики.

Разогрейте на сковороде немного растительного масла. Выложите рулетики швом вниз и обжаривайте примерно по 2-3 минуты с каждой стороны, до золотистой корочки и расплавления сыра.

Разрежьте готовые тортильи и подавайте горячими. Оставшуюся часть теплого соуса налейте в отдельную мисочку, чтобы обмакивать в него кусочки и хранить хрустящую корочку.

Что учесть во время приготовления

  • Избегайте резкого перепада температур. Перед добавлением слегка подогрейте сливки и молоко. Вливайте их постепенно, постоянно перемешивая и не доводите соус до кипения.
  • Не переполняйте тортилью. Оставляйте свободные края, чтобы их было удобно окучить, а лепешки не порвались во время сворачивания.
  • Обжаривайте на умеренном огне. Если корочка начнет темнеть раньше, чем расплавится сыр, следует убавить огонь.

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