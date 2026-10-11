Хрусткі тортильї з куркою та моцарелою: покроковий рецепт із відео
Якщо хочеться урізноманітнити страви з куркою, спробуйте загорнути її в пшеничні тортильї. Перед подачею рулетики обсмажують, щоб отримати золотисту скоринку та розплавити сир усередині.
Як приготувати тортильї з куркою, розповідає Styler із посиланням на відео в Instagram iramsfoodstory.
Інгредієнти
Для курки:
- куряче філе - 450 г
- сіль - за смаком
- чорний мелений перець - 1 ч. л.
- копчена паприка - 1 ч. л.
- сушений часник у порошку - 1 ст. л.
- сушена цибуля у порошку - 1 ч. л.
- суміш італійських трав - 1/2 ч. л.
- лимонний сік - 2 ст. л.
- рослинна олія - 2 ст. л.
- жовта цибуля - 1 шт.
Для соусу "Альфредо":
- вершкове масло - 30 г
- пшеничне борошно - 1 ст. л.
- часник - 2 зубчики
- жирні вершки - 180 мл
- молоко - 240 мл
- сіль - за смаком
- чорний мелений перець - 1/2 ч. л.
- сушений часник у порошку - 1 ч. л.
- пластівці перцю чилі - 1 ч. л.
- пармезан - 50 г
- подрібнена петрушка - 1 ч. л.
Для складання:
- тортильї середнього розміру - 6-7 шт.
- моцарела - 110 г
- рослинна олія - для обсмажування.
Як приготувати
Наріжте куряче філе невеликими шматочками. Додайте сіль, перець, копчену паприку, сушений часник, цибулю у порошку та італійські трави. Влийте лимонний сік і 2 столові ложки олії, перемішайте та залиште маринуватися в холодильнику на 20-30 хвилин.
Розігрійте на сковороді трохи олії. Обсмажуйте курку на вогні трохи вище середнього приблизно 5-7 хвилин. Додайте дрібно нарізану жовту цибулю та готуйте ще 1-2 хвилини.
Перевірте готовність курки кухонним термометром: температура всередині найтовстішого шматочка має досягти щонайменше 74 градусів. Такий орієнтир для птиці наводить Служба безпеки харчових продуктів США. Час приготування залежить від розміру шматочків, а золотиста скоринка сама собою не підтверджує готовності м’яса всередині. За потреби продовжіть обсмажування, після чого відставте сковороду.
Для соусу розтопіть вершкове масло в окремій сковороді або сотейнику. Додайте подрібнений часник і обсмажуйте приблизно 30 секунд.
Всипте борошно та готуйте ще 30-45 секунд, постійно перемішуючи. Поступово влийте вершки й молоко, розмішуючи вінчиком, щоб не залишилося грудочок.
Додайте сіль, перець, сушений часник і пластівці чилі. Готуйте на слабкому вогні 2-4 хвилини, доки соус трохи загусне.
Всипте пармезан і перемішайте до однорідності. Додайте петрушку.
Половину соусу змішайте з готовою куркою та цибулею. Решту залиште для подачі.
Викладіть начинку на тортильї та посипте моцарелою. Підгорніть бічні краї й щільно згорніть коржики в рулетики.
Розігрійте на сковороді трохи олії. Викладіть рулетики швом донизу та обсмажуйте приблизно по 2-3 хвилини з кожного боку, до золотистої скоринки й розплавлення сиру.
Розріжте готові тортильї та подавайте гарячими. Решту теплого соусу налийте в окрему мисочку, щоб вмочувати в нього шматочки й зберігати хрустку скоринку.
Що врахувати під час приготування
- Уникайте різкого перепаду температур. Перед додаванням злегка підігрійте вершки й молоко. Вливайте їх поступово, постійно перемішуючи, та не доводьте соус до кипіння.
- Не переповнюйте тортильї. Залишайте вільні краї, щоб їх було зручно підгорнути, а коржики не порвалися під час згортання.
- Обсмажуйте на помірному вогні. Якщо скоринка почне темніти раніше, ніж розплавиться сир, варто зменшити вогонь.
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