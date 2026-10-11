Карамельные сырники с кофейным кремом: пошаговый рецепт с видео

Ингредиенты

Для сырников:

кисломолочный творог - 180 г

яичный желток - 1 шт.

сухое кокосовое молоко - 20 г

семола или манка - 15 г

стевия или другой подсластитель - по вкусу

ваниль - по вкусу

соль - щепотка

масло гхи для жарки - 3 г.

Для кофейного крема:

густой йогурт - 100 г

протеин - 10 г

эспрессо - 1 шот, или крепкий заваренный кофе - 30 г.

Для подачи понадобится немного какао.

Как приготовить

Высыпьте сухое кокосовое молоко на сухую сковороду. Поджаривайте на среднем или небольшом огне до золотистого цвета, постоянно помешивая.

Размельчите поджаренное молоко в ступке или блендере до мелкого порошка.

В миске соедините кисломолочный творог, желток, семолу или манку, поджаренное сухое молоко, подсластитель, ваниль и соль. Перемешайте и поставьте в холодильник на 10 минут, чтобы крупа впитала часть влаги.

Сформируйте сырники. В оригинальном рецепте мука для формовки не понадобилась.

Разогрейте сковороду и добавьте масло гхи. Обжаривайте сырники на небольшом огне под крышкой с обеих сторон до золотистой корочки.

Для крема смешайте густой йогурт, протеин и кофе до однородности.

Выложите крем на тарелку, сверху уложите горячие сырники и посыпьте какао.

Что учесть, чтобы сырники удались