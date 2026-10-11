Карамельные сырники с кофейным кремом: пошаговый рецепт с видео
Если любите сырники, но хотите разнообразить привычный рецепт, попробуйте добавить к ним поджаренное сухое молоко. Ее дополняют кофейным кремом на основе йогурта и посыпают какао при подаче.
Как приготовить этот рецепт, рассказывает Styler со ссылкой на видео в Instagram akktapastry.
Ингредиенты
Для сырников:
- кисломолочный творог - 180 г
- яичный желток - 1 шт.
- сухое кокосовое молоко - 20 г
- семола или манка - 15 г
- стевия или другой подсластитель - по вкусу
- ваниль - по вкусу
- соль - щепотка
- масло гхи для жарки - 3 г.
Для кофейного крема:
- густой йогурт - 100 г
- протеин - 10 г
- эспрессо - 1 шот, или крепкий заваренный кофе - 30 г.
Для подачи понадобится немного какао.
Как приготовить
Высыпьте сухое кокосовое молоко на сухую сковороду. Поджаривайте на среднем или небольшом огне до золотистого цвета, постоянно помешивая.
Размельчите поджаренное молоко в ступке или блендере до мелкого порошка.
В миске соедините кисломолочный творог, желток, семолу или манку, поджаренное сухое молоко, подсластитель, ваниль и соль. Перемешайте и поставьте в холодильник на 10 минут, чтобы крупа впитала часть влаги.
Сформируйте сырники. В оригинальном рецепте мука для формовки не понадобилась.
Разогрейте сковороду и добавьте масло гхи. Обжаривайте сырники на небольшом огне под крышкой с обеих сторон до золотистой корочки.
Для крема смешайте густой йогурт, протеин и кофе до однородности.
Выложите крем на тарелку, сверху уложите горячие сырники и посыпьте какао.
Что учесть, чтобы сырники удались
- Постоянно помешивайте сухое молоко. Оно быстро подрумянивается, поэтому не оставляйте сковороду без присмотра. Как только порошок станет золотистым, прекратите обжаривание.
- Дайте массе постоять. Не пропускайте 10 минут в холодильник перед формированием сырников.
- Следите за нагреванием сковородки. Если корочка темнеет слишком быстро, убавьте огонь, чтобы сырники успели приготовиться внутри.
- Добавляйте кофе постепенно. Так будет легче контролировать плотность крема, ведь консистенция йогурта может отличаться.
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