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Главная Вкусно Карамельные сырники с кофейным кремом: пошаговый рецепт с видео
Вкусно 11 октября 2026, 09:47

Карамельные сырники с кофейным кремом: пошаговый рецепт с видео

Знакомый завтрак с новым сочетанием вкусов
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Сырники с кофейным кремом и какао (фото: Styler)
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Если любите сырники, но хотите разнообразить привычный рецепт, попробуйте добавить к ним поджаренное сухое молоко. Ее дополняют кофейным кремом на основе йогурта и посыпают какао при подаче.

Как приготовить этот рецепт, рассказывает Styler со ссылкой на видео в Instagram akktapastry.

Ингредиенты

Для сырников:

  • кисломолочный творог - 180 г
  • яичный желток - 1 шт.
  • сухое кокосовое молоко - 20 г
  • семола или манка - 15 г
  • стевия или другой подсластитель - по вкусу
  • ваниль - по вкусу
  • соль - щепотка
  • масло гхи для жарки - 3 г.

Для кофейного крема:

  • густой йогурт - 100 г
  • протеин - 10 г
  • эспрессо - 1 шот, или крепкий заваренный кофе - 30 г.

Для подачи понадобится немного какао.

Как приготовить

Высыпьте сухое кокосовое молоко на сухую сковороду. Поджаривайте на среднем или небольшом огне до золотистого цвета, постоянно помешивая.

Размельчите поджаренное молоко в ступке или блендере до мелкого порошка.

В миске соедините кисломолочный творог, желток, семолу или манку, поджаренное сухое молоко, подсластитель, ваниль и соль. Перемешайте и поставьте в холодильник на 10 минут, чтобы крупа впитала часть влаги.

Сформируйте сырники. В оригинальном рецепте мука для формовки не понадобилась.

Разогрейте сковороду и добавьте масло гхи. Обжаривайте сырники на небольшом огне под крышкой с обеих сторон до золотистой корочки.

Для крема смешайте густой йогурт, протеин и кофе до однородности.

Выложите крем на тарелку, сверху уложите горячие сырники и посыпьте какао.

Что учесть, чтобы сырники удались

  • Постоянно помешивайте сухое молоко. Оно быстро подрумянивается, поэтому не оставляйте сковороду без присмотра. Как только порошок станет золотистым, прекратите обжаривание.
  • Дайте массе постоять. Не пропускайте 10 минут в холодильник перед формированием сырников.
  • Следите за нагреванием сковородки. Если корочка темнеет слишком быстро, убавьте огонь, чтобы сырники успели приготовиться внутри.
  • Добавляйте кофе постепенно. Так будет легче контролировать плотность крема, ведь консистенция йогурта может отличаться.
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