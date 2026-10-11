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Смачно 11 жовтня 2026, 09:47

Карамельні сирники з кавовим кремом: покроковий рецепт із відео

Знайомий сніданок із новим поєднанням смаків
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Сирники з кавовим кремом і какао (фото: Styler)
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Якщо любите сирники, але хочете урізноманітнити звичний рецепт, спробуйте додати до них підсмажене сухе молоко. Її доповнюють кавовим кремом на основі йогурту та посипають какао при подачі.

Як приготувати цей рецепт, розповідає Styler із посиланням на відео в Instagram akktapastry.

Інгредієнти

Для сирників:

  • кисломолочний сир - 180 г
  • яєчний жовток - 1 шт.
  • сухе кокосове молоко - 20 г
  • семола або манка - 15 г
  • стевія або інший підсолоджувач - за смаком
  • ваніль - за смаком
  • сіль - дрібка
  • масло гхі для смаження - 3 г.

Для кавового крему:

  • густий йогурт - 100 г
  • протеїн - 10 г
  • еспресо - 1 шот, або міцна заварена кава - 30 г.

Для подачі знадобиться трохи какао.

Як приготувати

Висипте сухе кокосове молоко на суху сковорідку. Підсмажуйте на середньому або невеликому вогні до золотистого кольору, постійно помішуючи.

Подрібніть підсмажене молоко в ступці або блендері до дрібного порошку.

У мисці з'єднайте кисломолочний сир, жовток, семолу або манку, підсмажене сухе молоко, підсолоджувач, ваніль і сіль. Перемішайте та поставте в холодильник приблизно на 10 хвилин, щоб крупа увібрала частину вологи.

Сформуйте сирники. В оригінальному рецепті борошно для формування не знадобилося.

Розігрійте сковорідку та додайте масло гхі. Обсмажуйте сирники на невеликому вогні під кришкою з обох боків до золотистої скоринки.

Для крему змішайте густий йогурт, протеїн та каву до однорідності.

Викладіть крем на тарілку, зверху покладіть гарячі сирники та посипте какао.

Що врахувати, щоб сирники вдалися

  • Постійно помішуйте сухе молоко. Воно швидко підрум'янюється, тому не залишайте сковорідку без нагляду. Щойно порошок стане золотистим, припиніть обсмажування.
  • Дайте масі постояти. Не пропускайте 10 хвилин у холодильнику перед формуванням сирників.
  • Стежте за нагріванням сковорідки. Якщо скоринка темнішає надто швидко, зменшіть вогонь, щоб сирники встигли приготуватися всередині.
  • Додавайте каву поступово. Так буде легше контролювати густоту крему, адже консистенція йогурту може відрізнятися.
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