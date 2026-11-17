Особенность этих вареников состоит в гармоничном сочетании творога, кокоса и ананаса. Ананас мы не смешиваем с тестом, а будем класть внутрь каждого кусочка.

Ингредиенты для вареников:

творог 5% - 200 г;

яйцо - 1 шт.;

пшеничная цельнозерновая мука - 50 г;

ванилин - щепотка;

кокосовая стружка - 15 г;

ананас - 50 г;

соль - щепотка.

Для кокосового йогурта:

греческий йогурт - 80 мл;

подсластитель - по вкусу;

кокосовая стружка - 10 г;

ананас - 20 г.

Время приготовления: 25-30 минут.

Количество порций: 2.

Способ приготовления

Я выложила творог в миску и тщательно размяла вилкой. Если онслишком влажный, предварительно отожмите лишнюю сыворотку. Добавила яйцо, щепотку соли и кокосовую стружку. А также перемешала до однородности. Постепенно усыпала мука. Нужно замесить мягкое тесто, держащее форму, но остающееся немного липким. Не стоит добавлять слишком много муки, иначе готовые вареники будут слишком плотными. Нарезала ананас небольшими кубиками примерно по 1 см. Следует обсушить их бумажным полотенцем, чтобы лишняя влага не попала в тесто. Поделила творожную массу на небольшие порции. Каждую слегка размяла, положила в центр кусочек ананаса и тщательно соединила края. Сформировала прямоугольные вареники. Вскипятила воду в кастрюле, уменьшила нагрев до умеренного кипения. Осторожно опустила вареники и отваривала около 3-4 минут после всплытия. Время зависит от их размера. Внутри тесто должно полностью провариться. Для кокосового йогурта соединила греческий йогурт с подсластителем и стружкой. Выложите готовые вареники в тарелку на кокосовый йогурт. Украсьте кусочками ананаса и посыпьте кокосовой стружкой.

Ленивые вареники "Пина колада", которые я готовила дома (фото: Юлия Люшнева)

Десерт лучше всего подавать теплым. При желании можно использовать консервированный ананас, но перед добавлением в тесто его нужно хорошо обсушить.

Аллергены: молочные продукты (лактоза), яйца, пшеница (глютен).