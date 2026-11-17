Особливість цих вареників полягає в гармонійному поєднанні кисломолочного сиру, кокоса та ананаса. Ананас ми не змішуватимемо із тістом, а будемо класти всередину кожного шматочка.

Інгредієнти для вареників:

кисломолочний сир 5% - 200 г;

яйце - 1 шт.;

пшеничне цільнозернове борошно - 50 г;

ванілін - дрібка;

кокосова стружка - 15 г;

ананас - 50 г;

сіль - дрібка.

Для кокосового йогурту:

грецький йогурт - 80 мл;

підсолоджувач - до смаку;

кокосова стружка - 10 г;

ананас - 20 г.

Час приготування: 25-30 хвилин.

Кількість порцій: 2.

Спосіб приготування

Я виклала кисломолочний сир у миску та ретельно розім'яла виделкою. Якщо сир надто вологий, попередньо відіжміть зайву сироватку. Додала яйце, дрібку солі та кокосову стружку. А також перемішала до однорідності. Поступово всипала борошно. Потрібно замісити м'яке тісто, яке тримає форму, але залишається трохи липким. Не варто додавати забагато борошна, інакше готові вареники будуть надто щільними. Нарізала ананас невеликими кубиками приблизно по 1 см. Варто обсушити їх паперовим рушником, щоб зайва волога не потрапила в тісто. Поділила сирну масу на невеликі порції. Кожну злегка розім'яла, поклала в центр шматочок ананаса та ретельно з'єднала краї. Сформувала прямокутні вареники. Закип'ятила воду в каструлі, зменшила нагрів до помірного кипіння. Обережно опустила вареники та відварювала приблизно 3-4 хвилини після спливання. Час залежить від їхнього розміру. Усередині тісто має повністю проваритися. Для кокосового йогурту з'єднала грецький йогурт із підсолоджувачем та стружкою. Викладіть готові вареники в тарілку на кокосовий йогурт. Прикрасьте шматочками ананаса та посипте кокосовою стружкою.

Ліниві вареники "Піна колада", які я готувала вдома (фото: Юлія Люшньова)

Десерт найкраще подавати теплим. За бажанням можна використати консервований ананас, але перед додаванням у тісто його потрібно добре обсушити.

Алергени: молочні продукти (лактоза), яйця, пшениця (глютен).