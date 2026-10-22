Минисосиски в тесте в аэрогриле, которые пекутся за 20 минут: быстрый рецепт с фото

Что понадобится

Ориентировочно на 20-25 минисосисок в тесте:

пшеничная мука - примерно 330 г;

молоко - 150 мл;

сухие дрожжи - 5 г;

сахар - 1 ст. л.;

соль - ½ ч. л.;

яйца - 2 шт.;

масло - небольшое количество для замешивания;

мини-сосиски - 20-25 шт.;

кунжут - по желанию.

Мини-сосиски можно выбрать по своему вкусу. Количество готовых изделий будет зависеть от их размера и толщины теста.

Используйте яйца для теста и смазки: перемешайте их вместе и отложите небольшую часть для корочки. Масло я добавляла на глаз при замешивании, сливочного масла не использовала.

Выпекание одной партии занимает примерно 20 минут. Дополнительно нужно время на подготовку и формирование. Если вы готовите двумя партиями, учтите время на вторую закладку.

Как приготовить мини-сосиски в тесте

1. Подготовьте молочную смесь

Молоко слегка подогрейте: оно должно быть теплым, а не горячим. Добавьте сахар и дрожжи. Способ их внесения сверьте с упаковкой: одни сухие дрожжи предварительно растворяют в жидкости, другие смешивают с мукой.

2. Замесите тесто

Два яйца перемешайте вилкой до однородности. Небольшую часть отложите для смазывания, а остальное добавьте к молочной смеси вместе с солью.

Постепенно всыпать муку и замешивать тесто. При замешивании добавьте немного масла. Готовое тесто должно быть мягким и пригодным для раскачки. Не всыпайте много лишней муки, чтобы она не стала слишком плотной.

В своем варианте я не оставляла замешанное тесто подниматься, а перешла к формовке.

Тесто для мини-сосисок перед раскачиванием (фото: Екатерина Собкова)

3. Заверните сосиски

Раскатайте тесто на слегка присыпанной мукой поверхности в пласт толщиной примерно 3-4 мм. Нарежьте удлиненными треугольниками. Их широкий край должен быть примерно в ширину с сосиска.

При необходимости снимите с сосисок несъедобную оболочку. Положите каждую на широкий край треугольника и заверните по направлению к узкому кончику, как рогалик.

Формирование мини-сосисок в тесте (фото: Екатерина Собкова)

4. Смажьте и выложите в корзину

Смажьте заготовки отложенной яичной смесью и посыпьте кунжутом. Я использовала черный.

Выложите сосиски в корзину аэрогриля одним слоем, кончиком теста вниз. Оставляйте между ними свободное место. Если все не помещаются без тесных контактов, готовьте двумя партиями.

После формирования я сразу поставила сосиски выпекаться - дополнительно выстаиваться они не оставались.

5. Выпекайте и проверяйте низ

Готовьте при температуре 180 градусов примерно 15 минут. Затем осторожно переверните и допекайте еще около 5 минут.

У меня после первых 15 минут верх уже подрумянился, а низ оставался недостаточно пропеченным. Поэтому пришлось допекать.

Проверяйте не только цвет корочки, но тесто снизу и у начинки. При необходимости разрежьте одно изделие: внутри не должно оставаться сырое липкое тесто. Продолжительность выпечки может отличаться в зависимости от толщины заготовок и модели аэрогриля.

Сосиски в тесте после выпечки (фото: Екатерина Собкова)

Что я изменила бы в следующий раз

Я выложила всю порцию сразу, и во время выпечки изделия слиплись. Поэтому для аэрогриля советую две закладки, если корзина небольшая: так между сосисками останется место, а переворачивать их будет удобнее.

Этот вариант я готовила без отдельного подъема теста. Это мой домашний опыт, а не классическая схема приготовления дрожжевой выпечки с расстойкой.

Как подавать

Готовым сосискам в тесте дайте немного остыть и подавайте теплыми. По желанию добавьте кетчуп, горчицу или другой любимый соус.

Мини-сосиски в тесте с черным кунжутом (фото: Екатерина Собкова)

Блюдо содержит пшеницу (глютен), яйца и молочные продукты, а с посыпкой - кунжут. Дополнительные аллергены зависят от состава сосисок и соусов.