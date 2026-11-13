Блинчики на ряженке с карамелизированной грушей и крем-сыром: пошаговый рецепт (фото)

Блинчики на ряженке с грушей - ингредиенты

Для этого рецепта я выбрала ряженку вместо обыкновенного молока. Она имеет характерный вкус топленого, который хорошо сочетается с карамельной начинкой.

Когда я впервые попробовала блины на ряженке, вкус мне сразу понравился. Однако с консистенцией теста пришлось немного поэкспериментировать. Лишняя мука делала его густой, почти как на панкейки, поэтому советую ориентироваться не только на пропорции, но и на то, как тесто растекается сковородой.

Время приготовления: около 35-40 минут.

Количество: примерно 10 блинов (в зависимости от диаметра сковороды).

Для теста:

ряженка - 250 мл

яйца - 2 шт.

мука - 130 г

горячая вода - 150 мл

сахар - 1 ч. л.

масло - 1 ст. л.

разрыхлитель - ½ ч. л.

соль - щепотка.

Для карамельного крема:

крем-сыр- 120 г

вареная сгущенка - 40 г

соль - маленькая щепотка.

Для начинки:

груша - 1 шт.

сливочное масло - 10 г

сахар - 1 ч. л.

орехи - 25 г

Как я готовлю блины на ряженке

Сначала я разбиваю в миску яйца, добавляю сахар, соль и ряженку. Перемешиваю венчиком до однородности. Дальше постепенно всыпаю муку. Сначала беру примерно 110 г, чтобы тесто не стало слишком густым. Разрыхлитель предварительно смешиваю его с мукой. Затем небольшими порциями вливаю горячую воду, постоянно перемешивая тесто. Мне важно получить консистенцию жидких сливок, чтобы блины легко растекались сковородой. В конце добавляю растительное масло. Тесто для блинов на ряженке (фото: Юлия Люшнева) Оставляю тесто примерно на 10 минут. После этого жарю первый блинчик и проверяю, легко ли он переворачивается. Если тесто слишком густое, добавляю немного воды. Если блин рвется, сначала проверяю нагрев сковороды и даю ему достаточно времени схватиться. Отлично разогреваю сковороду и наливаю маленькую порцию теста. Быстро распределяю его тонким слоем. Жарю по бокам до легкого золотистого цвета.

Готовые блины складываю стопкой и накрываю тарелкой. Так медленнее теряют влагу, остаются мягкими и лучше будут заворачиваться.

Готовые блины на ряженке перед добавлением начинки (фото: Юлия Люшнева)

Как приготовить карамельную начинку с грушей

Для начинки я решила соединить крем-сыр с вареной сгущенкой. Чтобы десерт не получился слишком сладким, беру больше сыра, чем ириски. Грушу добавляю отдельно.

Сначала готовлю грушу. Удаляю сердцевину и нарезаю мякоть небольшими кубиками. Кожицу можно оставить, если она тоненькая. Карамелизую грушу. На сковороде растапливаю сливочное масло, добавляю сахар и грушу. Готовлю примерно 4-6 минут на среднем огне, периодически помешивая. Жду, пока кусочки станут более мягкими, а лишняя жидкость испарится. Потом оставляю остыть. Карамелизация груши на сковороде (фото: Юлия Люшнева) Смешиваю крем. К крем-сыру добавляю вареную сгущенку и маленькую щепотку соли. Перемешиваю ложкой или венчиком до однородности. Соль использую, чтобы сбалансировать карамельную сладость. Готовлю орехи. Я выбрала миндаль, но для этого рецепта подойдут любые орехи по вашему вкусу. Мелко измельчаю их ножом. По желанию предварительно подсушиваю на сухой сковороде несколько минут, чтобы сделать аромат более выразительным.

Блинчики на ряженке с карамельным кремом, грушей и миндалем (фото: Юлия Люшнева)

Как собрать блины с начинкой

На каждый охлажденный блинчик я наношу тонкий слой карамельного крема, добавляю немного груши и посыпаю измельченными орехами.

После этого сворачиваю блины рулетиками или конвертиками. Для подачи можно оставить несколько кусочков карамелизированной груши и немного ореховой крошки.

Маленький совет: я не советую выкладывать горячую грушу на крем-сыр. От тепла крем может размягчиться, а начинка - стать слишком жидкой. Поэтому лучше дать фруктам остыть.

Также не стоит добавлять слишком много ириски. Ее задача - придать крему карамельный вкус, а не перебить нежность сливочного сыра и груши.

Аллергены: глютен, яйца, молоко и молочные продукты (лактоза), орехи.