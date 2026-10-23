Семейный рецепт маринованной капусты с перцем: готовится быстро (фото)
Маринованная капуста - одна из самых простых овощных закусок, которая подходит к картофелю, мясу и многим домашним блюдам. Для этого рецепта не нужно ждать несколько дней: овощи заливают горячим маринадом, а уже через четыре часа их можно пробовать.
Рецептом хрустящей капусты с морковью, болгарским перцем и чесноком, которая станет еще более ароматной после ночи в холодильнике, делится редактор Styler Наталия Крижановская.
Какие ингредиенты нужны для маринованной капусты
Для этого рецепта я беру обычную белокочанную капусту, но можно использовать и красноголовую. Морковь, болгарский перец и чеснок дополняют овощное основание, а специи придают маринаду насыщенный аромат.
Для овощного основания понадобятся:
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капуста белокочанная (можно использовать красноголовую) - 1 кг;
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морковь - 2 больших;
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болгарский перец - 1-2 шт.;
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чеснок - 2 зубчика.
Для маринада:
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вода - 300 мл;
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масло - 50 мл;
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яблочный уксус 5% - 4 ст. л. (приблизительно 60 мл); если используете обычный уксус 9% - 2 ст. л.;
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соль - 1 ст. л. без горки;
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сахар - 1-2 ст. л., по вкусу;
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ароматный и черный перец горошком, лавровый лист и гвоздика - по несколько штук.
Как приготовить капусту с горячим маринадом.
Подготовьте овощи.
Я тонко шинкую капусту, чтобы она быстрее промариновалась. Морковь натираю на большой терке или нарезаю тонкой соломкой. Болгарский перец очищаю от семян и режу полосками, а чеснок измельчаю.
Смешайте овощи.
Перевожу капусту, морковь, перец и чеснок в большую миску или соответствующую емкость. Перемешиваю, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.
Приготовьте маринад.
В кастрюле смешиваю воду, растительное масло, соль, сахар, перец горошком, лавровый лист и гвоздику. Довожу до кипения, помешивая, чтобы соль и сахар растворились. Снимаю с огня и добавляю уксус.
Залейте капусту горячим маринадом.
Сразу заливаю подготовленные овощи горячим маринадом и осторожно перемешиваю, чтобы жидкость распределилась по всей смеси.
Оставьте закуску мариноваться.
Когда овощи немного охладятся, накрываю емкость и ставлю ее в холодильник. После четырех часов в холодильнике капусту можно попробовать. Для более выразительного вкуса оставляю ее мариноваться на ночь.
Что поможет сделать капусту еще вкуснее
Чтобы капуста осталась хрустящей, овощи не нужно варить в маринаде - достаточно довести его до кипения и залить им подготовленную смесь. Тонко нашинкованная капуста и нарезанная соломкой морковь быстрее пропитываются маринадом.
Сохраняйте готовую закуску в холодильнике в чистой закрытой емкости вместе с маринадом.
Важно: это рецепт быстрого маринования, а не квашения или консервирования для длительного хранения при комнатной температуре.
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