Родинний рецепт маринованої капусти з перцем: готується швидко (фото)

Які інгредієнти потрібні для маринованої капусти

Для цього рецепта я беру звичайну білоголову капусту, але можна використати й червоноголову. Морква, болгарський перець і часник доповнюють овочеву основу, а спеції надають маринаду насиченого аромату.

Для овочевої основи знадобляться:

капуста білоголова (можна використати червоноголову) - 1 кг;

морква - 2 великі;

болгарський перець - 1-2 шт.;

часник - 2 зубчики.

Для маринаду:

вода - 300 мл;

олія - 50 мл;

яблучний оцет 5% - 4 ст. л. (приблизно 60 мл); якщо використовуєте звичайний оцет 9% - 2 ст. л.;

сіль - 1 ст. л. без гірки;

цукор - 1-2 ст. л., до смаку;

духмяний і чорний перець горошком, лавровий лист і гвоздика - по кілька штук.

Перекладіть капусту у зручну ємність і поставте у холодильник (фото: Наталя Крижанівська)

Як приготувати капусту з гарячим маринадом

Підготуйте овочі.

Я тонко шаткую капусту, щоб вона швидше промаринувалася. Моркву натираю на великій тертці або нарізаю тонкою соломкою. Болгарський перець очищаю від насіння та ріжу смужками, а часник подрібнюю.

Змішайте овочі.

Перекладаю капусту, моркву, перець і часник у велику миску або відповідну ємність. Перемішую, щоб усі інгредієнти рівномірно розподілилися.

Приготуйте маринад.

У каструлі змішую воду, олію, сіль, цукор, перець горошком, лавровий лист і гвоздику. Доводжу до кипіння, помішуючи, щоб сіль і цукор розчинилися. Знімаю з вогню та додаю оцет.

Залийте капусту гарячим маринадом.

Одразу заливаю підготовлені овочі гарячим маринадом і обережно перемішую, щоб рідина розподілилася по всій суміші.

Залиште закуску маринуватися.

Коли овочі трохи охолонуть, накриваю ємність і ставлю її в холодильник. Після чотирьох годин у холодильнику капусту вже можна спробувати. Для виразнішого смаку залишаю її маринуватися на ніч.

Хрустку мариновану капусту можна куштувати вже за кілька годин (фото: Наталя Крижанівська)

Що допоможе зробити капусту ще смачнішою

Щоб капуста залишилася хрусткою, овочі не потрібно варити в маринаді - достатньо довести його до кипіння й залити ним підготовлену суміш. Тонко нашаткована капуста та нарізана соломкою морква швидше просочуються маринадом.

Зберігайте готову закуску в холодильнику в чистій закритій ємності разом із маринадом.

Важливо: це рецепт швидкого маринування, а не квашення чи консервування для тривалого зберігання за кімнатної температури.