Родинний рецепт маринованої капусти з перцем: готується швидко (фото)
Маринована капуста - одна з найпростіших овочевих закусок, яка пасує до картоплі, м'яса та багатьох домашніх страв. Для цього рецепта не потрібно чекати кілька днів: овочі заливають гарячим маринадом, а вже за чотири години їх можна куштувати.
Рецептом хрусткої капусти з морквою, болгарським перцем і часником, яка стане ще ароматнішою після ночі в холодильнику, ділиться редакторка Styler Наталя Крижанівська.
Які інгредієнти потрібні для маринованої капусти
Для цього рецепта я беру звичайну білоголову капусту, але можна використати й червоноголову. Морква, болгарський перець і часник доповнюють овочеву основу, а спеції надають маринаду насиченого аромату.
Для овочевої основи знадобляться:
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капуста білоголова (можна використати червоноголову) - 1 кг;
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морква - 2 великі;
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болгарський перець - 1-2 шт.;
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часник - 2 зубчики.
Для маринаду:
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вода - 300 мл;
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олія - 50 мл;
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яблучний оцет 5% - 4 ст. л. (приблизно 60 мл); якщо використовуєте звичайний оцет 9% - 2 ст. л.;
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сіль - 1 ст. л. без гірки;
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цукор - 1-2 ст. л., до смаку;
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духмяний і чорний перець горошком, лавровий лист і гвоздика - по кілька штук.
Як приготувати капусту з гарячим маринадом
Підготуйте овочі.
Я тонко шаткую капусту, щоб вона швидше промаринувалася. Моркву натираю на великій тертці або нарізаю тонкою соломкою. Болгарський перець очищаю від насіння та ріжу смужками, а часник подрібнюю.
Змішайте овочі.
Перекладаю капусту, моркву, перець і часник у велику миску або відповідну ємність. Перемішую, щоб усі інгредієнти рівномірно розподілилися.
Приготуйте маринад.
У каструлі змішую воду, олію, сіль, цукор, перець горошком, лавровий лист і гвоздику. Доводжу до кипіння, помішуючи, щоб сіль і цукор розчинилися. Знімаю з вогню та додаю оцет.
Залийте капусту гарячим маринадом.
Одразу заливаю підготовлені овочі гарячим маринадом і обережно перемішую, щоб рідина розподілилася по всій суміші.
Залиште закуску маринуватися.
Коли овочі трохи охолонуть, накриваю ємність і ставлю її в холодильник. Після чотирьох годин у холодильнику капусту вже можна спробувати. Для виразнішого смаку залишаю її маринуватися на ніч.
Що допоможе зробити капусту ще смачнішою
Щоб капуста залишилася хрусткою, овочі не потрібно варити в маринаді - достатньо довести його до кипіння й залити ним підготовлену суміш. Тонко нашаткована капуста та нарізана соломкою морква швидше просочуються маринадом.
Зберігайте готову закуску в холодильнику в чистій закритій ємності разом із маринадом.
Важливо: це рецепт швидкого маринування, а не квашення чи консервування для тривалого зберігання за кімнатної температури.
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