Школьная пицца с колбасой и солеными огурцами: простой рецепт как в детстве
Пышное дрожжевое тесто, знакомая начинка и необычное для классической пиццы сочетание продуктов - эта выпечка многим напоминает школьные годы. Воспроизвести ее дома можно из простых ингредиентов, а начинку легко дополнить по своему вкусу.
Рецептом делится редактор Styler Наталия Крыжановская.
Какие ингредиенты я выбрала для пиццы
Для основания я использовала молоко, яйцо, сливочное масло и дрожжи - так тесто получается мягким и рыхлым. Для начинки подготовила вареную колбасу, соленые огурцы и сыр. А еще добавила консервированную кукурузу: мне нравится, как она сочетается с другими ингредиентами.
Для теста:
- мука - 500 г;
- молоко - 250 мл;
- яйцо - 1 шт.;
- сливочное масло - 30-40 г;
- сухие дрожжи - 7 г (или свежие - 20 г);
- сахар - 1,5 ст. л.;
- соль - 0,5 ч. л.
Для начинки взяла:
- вареную колбасу - 300 г;
- соленые огурцы - 2 шт.;
- твердый сыр - 200 г; (я выбрала моцареллу)
- кетчуп - по вкусу (у меня "кроткий");
- майонез - по желанию;
- консервированную кукурузу - по желанию.
Если хочется сменить начинку, я советую попробовать копченую или отварную курицу, а также обжаренные грибы. Можно комбинировать несколько вариантов, но не советую перегружать пиццу слишком большим количеством продуктов.
Как я замесила тесто и приготовила пиццу
Подготовила дрожжи.
Молоко немного подогрела - оно должно быть теплым, но не горячим. Добавила сахар и дрожжи, перемешала и оставила несколько минут.
Если я использую активные сухие дрожжи, предварительно их нужно растворить в теплой жидкости. Некоторые изготовители рекомендуют для активных сухих дрожжей воду температурой 35-38 градусов и примерно 15 минут для восстановления активности.
Для быстродействующих дрожжей нужно соблюдать способ использования, указанный на упаковке.
Замесила тесто.
Муку просеяла в глубокую миску, добавила соль, яйцо и дрожжевую смесь. Сливочное масло растопило, немного охладило и также добавило к ингредиентам. Замесила мягкое эластичное тесто.
Я не советую сразу подсыпать много муки, даже если масса немного прилипает к рукам.
Кстати, Британская диетологическая ассоциация в своем рецепте пиццы на дрожжевой основе также рекомендует вымешивать тесто до гладкой и эластичной консистенции. В их инструкции на ручное вымешивание отводится примерно 10 минут.
Оставила тесто подходить.
Сформировала шар, переложила его в миску, слегка смазанную маслом, и накрыла чистым полотенцем. Оставила в теплом месте примерно на 1 час.
Ориентировалась не только на время, но и объем: тесто должно заметно увеличиться. В рецепте Британской диетологической ассоциации также рекомендуют накрывать тесто и оставлять его в теплом месте, пока оно не увеличится примерно вдвое.
Подготовила начинку.
Пока тесто подходило, нарезала вареную колбасу небольшими кусочками, измельчила соленые огурцы и натерла сыр на большой терке. Кукурузу отцедила от жидкости.
Если огурцы очень сочные, лишнюю влагу также лучше убрать, чтобы основание не размокло.
Сформировала пиццу.
Противень застелила пергаментом. Тесто обмяла, распределила руками по поверхности противня и смазала кетчупом.
Затем выложила колбасу, соленые огурцы и кукурузу. Сверху распределила потертый сыр.
По желанию можно сделать тонкую сеточку из майонеза.
Отправила пиццу в духовку.
В предварительно разогретую до 200 градусов духовку поставила противень примерно на 20-25 минут.
Время зависит от толщины теста и особенностей духовки, поэтому я советую следить за готовностью: края должны подрумяниться, а середина - хорошо пропекаться.
В рецепте Британской диетологической ассоциации для пиццы на дрожжевой основе также используют температуру 200 градусов, хотя время выпечки там короче - 15-20 минут.
Я учла, что наша основа сдобна и может быть толще, поэтому оставила больший временной ориентир.
Что я советую учесть перед приготовлением
Не перегревайте молоко.
Слишком горячая жидкость может повредить дрожжи. Для активных сухих дрожжей требуется температура 35-38 градусов. Если вы используете быстродействующие дрожжи, проверьте инструкцию производителя.
Не добавляйте слишком много муки.
Я стремилась получить мягкую основу, поэтому не делала тесто тугим. Если оно чуть-чуть липнет, лучше продолжить вымешивание, а не сразу добавлять большое количество муки.
Контролируйте количество начинки.
Особенно это касается соленых огурцов и грибов. Я советую убирать лишнюю жидкость, чтобы тесто не осталось влажным внутри.
Не ориентируйтесь только на минуты.
Британская диетологическая ассоциация в своем рецепте рекомендует оценивать готовность по состоянию теста и внешнему виду выпечки. Поэтому я советую учитывать особенности собственной духовки.
Аллергены: кому следует быть внимательным
Отдельно хочу обратить внимание на состав рецепта. В нем есть несколько распространенных пищевых аллергенов:
- пшеница и глютен - в муке;
- молоко - в молоке, сливочном масле и сыре;
- яйца - в тесте;
- горчица, яйца, соя и другие компоненты - могут содержаться в майонезе, колбасе, кетчупе и готовых соусах в зависимости от производителя.
По информации Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов (EFSA), в Европейском Союзе обязательно декларируют 14 основных групп пищевых аллергенов. Среди них - злаки с глютеном, яйца, молоко, соя и горчица.
Поэтому перед приготовлением советую проверять состав колбасы, сыра, кетчупа и майонеза на упаковке. Если пиццу есть человек с аллергией, важно также не допустить контакта продуктов с аллергенами через посуду, доски и кухонные поверхности.
Приятного аппетита!
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