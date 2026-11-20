Конфеты из гранолы

Ингредиенты

Белый шоколад - 100 г,

Гранола - 80 г.

Способ приготовления

Поломайте шоколад на небольшие кусочки и растопите на водяной бане или в микроволновке короткими имульсами по 15-20 секунд, каждый раз перемешивая. Шоколад должен стать полностью жидким и однородным.

Всыпьте гранолу в растопленный шоколад и тщательно перемешайте ложкой. Важно, чтобы шоколад равномерно покрыл все кусочки гранолы.

Куски шоколада на водяной бане (фото: Юлия Шиканова)

Если вы используете обычные металлические или пластиковые формочки для печенья, застелите плоскую тарелку пергаментом и установите их сверху. Силиконовые формы также отлично подойдут.

Выложите шоколадную массу примерно на три четверти высоты каждой формочки. Хорошо прижмите ее ложкой, уделяя особое внимание краям и уголкам. Так конфеты будут плотнее и лучше будут держать форму.

Конфеты в формочках (фото: Юлия Шиканова)

Поставьте тарелку с формочками в холодильник примерно на 1 час, чтобы шоколад полностью застыл.

Осторожно извлеките конфеты из формочек. Если использовали формочки для печенья, слегка нажмите на конфету, чтобы она вышла из формы, не повредив края.

Готовые конфеты (фото: Юлия Шиканова)

Маленькие секреты удачных конфет

Не выбирайте слишком сложные фигуры. Сердечки, кружочки, квадраты или простые звездочки подойдут лучше всего. В формочках с тонкими деталями и множеством мелких уголков гранолу трудно равномерно распределить. К тому же, во время извлечения такие конфеты могут ломаться, что случилось у меня.

Измельчите крупные кусочки гранолы. Если в ней есть большие комочки, чуть-чуть разломайте их руками. Так массу будет проще утрамбовать, особенно в небольших формочках.

Не заполняйте форму до самого верха. Три четверти высоты вполне достаточно. Так удобнее будет прижимать смесь ложкой, не рассыпая гранолу вокруг.

Не перегревайте шоколад. Особенно это касается белого и молочного шоколада. Если нагревать его слишком сильно, он может оказаться густым, зернистым или подгореть.

Не торопитесь вынимать конфеты. Если шоколад еще мягкий, края могут повредиться. Лучше дать десерту полностью застыть.

Экспериментируйте со вкусами. Для этого рецепта подойдет черный или молочный шоколад. А гранолу можно выбрать с орехами, кокосовой стружкой или сухофруктами.