Вкуснейшие кабачки с мясом и рисом: забытый рецепт из культовой книги 1984 года
Книга "Современная украинская кухня" авторов С. Шалимова и А. Шадуры вышла в издательстве "Техника" в Киеве в 1984 году, она до сих пор хранит незаслуженно забывшие рецепты. Один из них - фаршированные кабачки с мясом и рисом, запеченные в духовке со сметанно-томатным соусом.
Рецептом вкуснятины, которая поразит ваших гостей, делится Styler.
Почему стоит попробовать этот рецепт
Кабачки сейчас на самом пике сезона, они сочные, доступные и недорого стоят. А этот рецепт превращает привычный овощ в полноценное сытное блюдо. Ничего лишнего, только мясо, рис, лук и духовка. Но результат такой, что хочется готовить снова и снова.
Ингредиенты на 1 кг кабачков:
- 700 г мяса
- 2 ст. ложки риса
- 1,5 луковицы
- 1 ст. ложка сухарей
- 1-2 ст. ложки сливочного масла
- Соль - по вкусу
- Сметанно-томатный соус - для подачи.
Приготовление
Кабачки приготовить для фарширования и отварить в подсоленной воде. Мясо нарезать небольшими кусочками и пропустить через мясорубку. Добавить отварной рис и слегка поджаренный лук, посолить и перемешать хорошо.
Наполнить кабачки начинкой и уложить в сотейник, смазанный маслом. Посыпать сухарями, сбрызнуть маслом и запечь в духовке до готовности.
Подавать со сметанно томатным соусом.
Как выбрать идеальный кабачок
Для фарширования важно выбрать кабачок правильного размера. Большой будет жестким и невкусным, а слишком мал трудно наполнить начинкой. Идеальный вариант - кабачок длиной 15-20 см и толщиной 5-7 см.
На что обратить внимание при выборе
Кожа должна быть гладкой, без вмятин, трещин и темных пятен. Цвет - равномерный, светло-зеленый или желтый в зависимости от сорта. Если нажать на кожуру ногтем, она должна легко продавливаться: это признак молодого сочного овоща.
Хвостик должен быть свежий и зеленый, не сухой. Тяжелый кабачок при небольшом размере - хороший знак: он сочный и плотный внутри.
Старые или переросшие кабачки с жесткой кожурой и большими семенами для фарширования не подходят, начинка в них не пропечется равномерно.