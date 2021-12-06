В Одесі проходить виставка фотографій початку ХХ століття

Одеський музей західного і східного мистецтва відкриває виставку "Вікентій Кугель. Погляд фотографа". Експозиція дозволяє побачити історію і побут Одеси з 1913 по 1953 рр.через об'єктив одного з найактивніших учасників Одеського фотографічного товариства Вікентія Кугеля.

Ім'я Кугеля відкрилося світу тільки у 2017 році завдяки випадковому збігу обставин. Зберігався 60 років валізу з фотоархівом його родичі вирішили продати за оголошенням в Інтернеті.

Меценат Юрій Маслов, який також є головою опікунської ради Одеського музею західного і східного мистецтва, викупив архів, зберігши його цілісність, після чого разом з фотографами Ганною Голубовською та Олександром Якимчуком приступили до активних досліджень біографії та творчості Кугеля. І реставрували роботи фотографа.

Кугель експериментував з технікою і способами зйомки та практично щодня фотографував людей і події на міських вулицях, що робить його роботи вкрай цінними в історичному плані. Вражають також композиція і колірний баланс його фоторобіт.

"Потенціал творчості Вікентія Кугеля можна порівняти з рівнем Олександра Родченка. Обидва - відчувають неминучість змін і натхненні свободою від старих порядків, обидва експериментують і втілюють сміливі ідеї. Обидва навіть не розглядають в якості полотна для своїх картин традиційне для тієї епохи фотоательє, а працюють в динамічно розвивається і змінюється міському середовищі, 40 років - долі людей і доля країни - проносяться перед нами на фотографіях, чудесним чином збереглися і стали тепер уже культурною спадщиною", - говорить Юрій Маслов.

На виставці представлені кілька десятків фотографій з архіву Вікентія Кугеля, загальний обсяг якого - близько 2 тис.знімків.

За словами Маслова, відкриття експозиції - один з етапів проекту зі збереження творчої спадщини Кугеля і безцінної культурної спадщини Одеси та України в цілому.

Більше фоторобіт геніального одеського фотографа можна побачити в фотоальбомі, складання якого передувало виставці. Фотоальбоми роздали в міські бібліотеки.

"Працюючи над збереженням спадщини майстра, я проводив паралель з дивом Воскресіння. Валіза з фотопластинами пролежала в забуті понад 60 років! А зараз всі ці історії перед нами. Відкриті для одеситів. Спасибі всім, хто допоміг зібрати, врятувати і представити цю найбільшу колекцію "невизнаного Мікеланджело" у світі фотомистецтва, зробити її нашим спільним культурним надбанням", - зазначив Маслов.

Виставка "Вікентій Кугель. Погляд фотографа" в Одесі триватиме до наступного року. Потім експозиція поїде до Києва.