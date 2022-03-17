"Нам дали шість мушок": під Херсоном троє місцевих мужиків розбили півколони окупантів

На кадрах місцеві жителі, які кажуть, що вони - "самі по собі", тобто не перебувають у лавах ЗСУ або тероборони.

Просто це їхня земля, вони тут народилися, виросли, живуть, і "ніхто їх звідси не вижене".

Чоловіки розповіли, що вони вийшли за залізницю в селище Мирне (прикордонний н. п. в Миколаївській області). А там стоять "окопані в посадках".

"Ми вчора пішли, розбили чотири "коробочки", самовільно, втрьох... Наші ЗСУ дали нам мушки. Ми шістьма мушками розбили підлогу колони. А їх там стоъть дуже багато", - заявив оповідач.