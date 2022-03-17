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"Нам дали шість мушок": під Херсоном троє місцевих мужиків розбили півколони окупантів

Колаж РБК-Україна: російську колону розбили місцеві жителі під Херсоном
Автор: Світлана Мащенко

На кордоні Херсонської та Миколаївської області місцеві мужики з Посад-Покровського розбили половину колони окупантів.

Відео з розповіддю про геройство трьох простих херсонських мужиків з'явилося нещодавно в мережі.

На кадрах місцеві жителі, які кажуть, що вони - "самі по собі", тобто не перебувають у лавах ЗСУ або тероборони.

Просто це їхня земля, вони тут народилися, виросли, живуть, і "ніхто їх звідси не вижене".

Чоловіки розповіли, що вони вийшли за залізницю в селище Мирне (прикордонний н. п. в Миколаївській області). А там стоять "окопані в посадках".

"Ми вчора пішли, розбили чотири "коробочки", самовільно, втрьох... Наші ЗСУ дали нам мушки. Ми шістьма мушками розбили підлогу колони. А їх там стоъть дуже багато", - заявив оповідач.

Раніше ми писали, що ворог не зміг форсувати Змієві вали під Білогородкою, зламавшись об тисячолітній захист від Орди.

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