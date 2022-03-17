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"Нам дали шесть мушек": под Херсоном трое местных мужиков разбили полколонны оккупантов

Коллаж РБК-Украина: Российкую колонну разбили местные жители под Херсоном
Автор: Светлана Мащенко

На границе Херсонской и Николаевской области местные мужики из Посад-Покровского разбили половину колонны оккупантов.

Видео с рассказом о геройстве трех простых херсонских мужиков появилось недавно в сети.

На кадрах местные жители, которые говорят, что они - "сами по себе", то есть не состоят в лавах ВСУ либо теробороны.

Просто это их земля, они здесь родились, выросли, живут, и "никто их отсюда не выгонит".

Мужчины рассказали, что они вышли за железную дорогу в поселок Мирное (пограничный н. п. в Николаевской области). А там стоят "окопанные в посадках".

"Мы вчера пошли, разбили четыре "коробочки", самовольно, втроем... Наши ВСУ дали нам мушки. Мы шестью мушками разбили пол колонны. А их там стоит очень много", - заявил рассказчик.

Ранее мы писали, что враг не смог форсировать Змиевы валы под Белогородкой, сломавшись о тысячелетнюю защиту от Орды.

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