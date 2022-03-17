"Нам дали шесть мушек": под Херсоном трое местных мужиков разбили полколонны оккупантов

На кадрах местные жители, которые говорят, что они - "сами по себе", то есть не состоят в лавах ВСУ либо теробороны.

Просто это их земля, они здесь родились, выросли, живут, и "никто их отсюда не выгонит".

Мужчины рассказали, что они вышли за железную дорогу в поселок Мирное (пограничный н. п. в Николаевской области). А там стоят "окопанные в посадках".

"Мы вчера пошли, разбили четыре "коробочки", самовольно, втроем... Наши ВСУ дали нам мушки. Мы шестью мушками разбили пол колонны. А их там стоит очень много", - заявил рассказчик.