Герой "Холостяка-15" Вячеслав Кравцов рассказал о неудачном матче в юности и сильнейших соперниках в карьере

Какое поражение Кравцов помнит до сих пор

На вопрос о самом обидном поражении в своей карьере спортсмен неожиданно вспомнил не профессиональный баскетбол, а матч школьного чемпионата, который состоялся, когда ему было 16 лет.

Тогда команда Кравцова дошла до финала, однако уступила соперникам с разницей всего в одно очко. Для баскетболиста этот результат был особенно обидным, ведь он учился в выпускном классе и больше не имел возможности побороться за победу в школьном турнире.

"Когда ты играешь за сборную или за клуб уже во взрослом баскетболе, ты всегда знаешь: если проиграл, будет следующий сезон, будет следующий матч. Но когда я играл за школу в 16 лет, ты понимаешь, что это последний класс, последний шанс выиграть чемпионат между школами", - объяснил спортсмен.

Что Кравцов назвал своей самой большой победой

Отвечая на вопрос о самой важной победе, баскетболист отошел от спортивной темы.

Кравцов назвал рождение дочери событием, которое больше всего повлияло на его жизнь. По словам спортсмена, именно появление ребенка подарило ему самые искренние эмоции и изменило его отношение ко многим вещам.

"Рождение моей дочери. Это очень изменило мою жизнь. И эмоции, которые я испытывал, получил, самые искренние", - отметил он.

Волнуется ли Вячеслав Кравцов перед матчами

Кравцов рассказал, что в молодости иногда нервничал перед выходом на площадку, но со временем научился спокойнее относиться к матчам.

По словам баскетболиста, особое значение для него всегда имели выступления за национальную сборную Украины.

Спортсмен объяснил, что клубный сезон предусматривает большое количество игр, поэтому каждому отдельному матчу сложно уделять столько же внимания, сколько встречам на уровне сборных.

"Когда играешь за сборную, у тебя там два, три, четыре матча может быть за лето. И каждая игра очень ответственная, поэтому ты настроен выложиться по максимуму больше, чем в клубном сезоне", - рассказал Кравцов.

Кого Кравцов назвал самыми сильными соперниками

Говоря о самой сильной команде, против которой ему приходилось играть, Кравцов вспомнил выступление сборной Украины на чемпионате мира по баскетболу.

Речь идет о турнире 2014 года, на котором украинская команда впервые в истории приняла участие в мировом первенстве.

Тогда Украина встретилась со сборной США, в составе которой выступали ведущие игроки НБА. Именно американскую команду Кравцов назвал самой сильной среди своих соперников.

"Там собралась действительно звездная команда из топовых представителей НБА. Эта команда была самой мощной и сильной, против которой я играл", - отметил спортсмен.

Среди отдельных баскетболистов он выделил Демаркуса Казинса, который играл на позиции центрового, как и сам Кравцов. Также спортсмен вспомнил двух известных американских баскетболистов - Леброна Джеймса и Коби Брайанта.

"Если брать игрока на моей позиции, против которого я играл, то это Демаркус Казинс. Если брать игроков, с которыми я был на площадке, против которых играл эпизодически, то это Леброн Джеймс и Коби Брайант", - рассказал Кравцов.