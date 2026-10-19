Екатерина Остапчук ответила на громкие заявления Горняк из "Холостяка" о бывшем муже

Что Екатерина Остапчук сказала о признании Горняка

После появления Кристины Горняк в шоу "Холостяк", где она рассказала о непростом браке с Владимиром Остапчуком, его жена решила публично высказать свою позицию.

В своем Telegram-канале Екатерина заявила, что не считает правильным обвинять бывшего супруга во всех проблемах отношений. По ее мнению, Кристина рассказала о конфликтах только со своей стороны.

Особенно блогершу возмутили слова Горняк об алкоголе и поведении ведущего. Екатерина предположила, что проблемы между бывшими супругами были связаны не только с поведением Владимира, но и со сложными обстоятельствами их совместной жизни.

Она также отметила, что Кристина имеет право говорить о собственном опыте, но сама Екатерина не согласна с тем, как были представлены события.

Екатерина Остапчук прокомментировала признание Кристины Горняк (скриншот)

Почему Остапчук так реагирует на Горняк

Екатерина призналась, что ее задевает, как часто Кристина публично возвращается к теме брака с Владимиром.

По словам блогерши, сам ведущий после развода не вспоминает Горняк и не поддерживает с ней общение. Его бывшая жена продолжает говорить о прошлых отношениях в интервью. Поэтому Екатерина чувствует себя так, будто в их браке постоянно присутствует еще один человек.

"У меня постоянное фоновое чувство, что я в гареме", - написала она.

Блогерша объяснила, что нормально относится к общению Владимира с первой женой Еленой, поскольку у них общие дети.

Однако с Кристиной, по мнению Екатерины, ситуация иная. Она не понимает, почему после развода и в отсутствие общих детей прошлый брак продолжает оставаться темой публичных обсуждений.

Жена Остапчука рассказала, почему ее затрагивают упоминания о его прошлом браке (скриншот)

В чем Екатерина обвинила Кристину

Блогерша также заявила, что в течение первых двух лет отношений с Владимиром пыталась не реагировать на публичные высказывания его бывшей супруги. Но теперь решила открыто отвечать на то, что ее возмущает.

Екатерина считает, что Кристина продолжает привлекать внимание к себе благодаря истории брака с телеведущим. Она также обратила внимание на то, что рассказы Горняка о причинах развода, по ее мнению, с годами менялись.

Блогерша вспомнила, что сначала Кристина говорила о непростых отношениях без подробностей, позже поднимала тему общего имущества, а теперь рассказывает об алкоголе и агрессии.

Екатерина предположила, что такие публичные заявления могут быть способом привлечь к себе внимание.

Екатерина Остапчук высказала претензии к рассказам Горняк о прежнем браке (скриншот)

Что известно о браке Горняк и Остапчука

Кристина Горняк была второй женой Владимира Остапчука. Они поженились в 2020 году, а в 2022-м развелись.

В шоу "Холостяк" Кристина вспомнила сложный период их совместной жизни. Она рассказала о конфликтах, употреблении алкоголя и поведении бывшего мужчины, которое считало агрессивным.

Именно после этих признаний Екатерина Остапчук опубликовала серию сообщений со своей реакцией.

Несмотря на острые высказывания, в конце обсуждения блогерша пожелала Кристине обрести личное счастье.

"Искренне желаю Кристине счастья и найти своего человека, с которым у него состоится брак", - написала Екатерина.