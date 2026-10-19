Катерина Остапчук відповіла на гучні заяви Горняк з "Холостяка" про колишнього чоловіка

Що Катерина Остапчук сказала про зізнання Горняк

Після появи Христини Горняк у шоу "Холостяк", де вона розповіла про непростий шлюб із Володимиром Остапчуком, його нинішня дружина вирішила публічно висловити свою позицію.

У своєму Telegram-каналі Катерина заявила, що не вважає правильним звинувачувати колишнього чоловіка у всіх проблемах стосунків. На її думку, Христина розповіла про конфлікти лише зі свого боку.

Особливо блогерку обурили слова Горняк про алкоголь та поведінку ведучого. Катерина припустила, що проблеми між колишнім подружжям були пов'язані не лише з поведінкою Володимира, а й зі складними обставинами їхнього спільного життя.

Вона також зазначила, що Христина має право говорити про власний досвід, але сама Катерина не погоджується з тим, як були представлені події.

Катерина Остапчук прокоментувала зізнання Христини Горняк (скриншот)

Чому Остапчук так реагує на Горняк

Катерина зізналася, що її зачіпає те, як часто Христина публічно повертається до теми шлюбу з Володимиром.

За словами блогерки, сам ведучий після розлучення не згадує Горняк та не підтримує з нею спілкування. Натомість його колишня дружина продовжує говорити про минулі стосунки в інтерв'ю. Через це Катерина почувається так, ніби в їхньому шлюбі постійно присутня ще одна людина.

"У мене постійне фонове відчуття, що я в гаремі", - написала вона.

Блогерка пояснила, що нормально ставиться до спілкування Володимира з першою дружиною Оленою, оскільки вони мають спільних дітей.

Однак із Христиною, на думку Катерини, ситуація інша. Вона не розуміє, чому після розлучення та за відсутності спільних дітей минулий шлюб продовжує залишатися темою публічних обговорень.

Дружина Остапчука розповіла, чому її зачіпають згадки про його минулий шлюб (скриншот)

У чому Катерина звинуватила Христину

Блогерка також заявила, що протягом перших двох років стосунків із Володимиром намагалася не реагувати на публічні висловлювання його колишньої дружини. Але тепер вирішила відкрито відповідати на те, що її обурює.

Катерина вважає, що Христина продовжує привертати увагу до себе завдяки історії шлюбу з телеведучим. Вона також звернула увагу на те, що розповіді Горняк про причини розлучення, на її думку, з роками змінювалися.

Блогерка пригадала, що спочатку Христина говорила про непрості стосунки без подробиць, пізніше порушувала тему спільного майна, а тепер розповідає про алкоголь та агресію.

Катерина припустила, що такі публічні заяви можуть бути способом привернути до себе увагу.

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Що відомо про шлюб Горняк та Остапчука

Христина Горняк була другою дружиною Володимира Остапчука. Вони одружилися у 2020 році, а у 2022-му розлучилися.

У шоу "Холостяк" Христина згадала складний період їхнього спільного життя. Вона розповіла про конфлікти, вживання алкоголю та поведінку колишнього чоловіка, яку вважала агресивною.

Саме після цих зізнань Катерина Остапчук опублікувала серію дописів зі своєю реакцією.

Попри гострі висловлювання, наприкінці обговорення блогерка побажала Христині знайти особисте щастя.

"Щиро бажаю Христині щастя і знайти свою людину, з якою в неї складеться шлюб", - написала Катерина.