Лилит в сентябре: Тельцам, Девам, Скорпионам и Рыбам станет легче, а 4 знакам грозят ошибки

Что означает переход Лилит

Черная Луна, или Лилит, в астрологии является фиктивной расчетной точкой. Ее связывают со скрытыми чертами человека, соблазнами, страхами, комплексами и внутренними переживаниями.

14 сентября Лилит переходит в Козерог и будет оставаться в этом знаке до 11 июня 2027 года. Соловьева рекомендует обратить внимание, в каком конкретно секторе личного гороскопа происходит этот переход.

"Проверьте, в каком секторе вашего радикса он это делает: в этой сфере может измениться характер происходящих в вашей жизни процессов", - отметила астролог.

Каким знакам Лилит может помочь

Самым благоприятным этот период, по прогнозу Соловьевой, может оказаться для 4 знаков Зодиака.

"Положительное влияние от этого явления в период с 14 сентября 2026 года по 11 июня 2027 года ощутят представители таких знаков Зодиака, как Телец, Дева, Скорпион и Рыбы ", - рассказала она.

Кому грозят ошибки и конфликты

4 другим знакам астролог советует быть значительно внимательнее в течение всего периода пребывания Лилит в Козероге.

"Внимательными с действием этой точки в этот период нужно быть Овнам, Ракам, Весам и Козерогам: возможны судьбоносные ошибки, просчеты, провокации, соблазны, обострение конфликтов", - предупредила Соловьева.

Какие крайности могут проявиться

По словам астролога, влияние Лилит в Козероге может обострить темы контроля, амбиций, ответственности и достижения целей.

"Для многих из нас будут актуальны проявления таких крайностей, как, с одной стороны, зацикленность на своей цели, упрямство, жесткость, чрезмерная сухость, навязывание своей воли, тотальный контроль, авторитарность, стремление всеми управлять, чрезмерная амбициозность, гиперответственность, трудоголизм, а с другой - безответственность, подавленность, обидчивость, злопамятность", - подчеркнула Соловьева.

"Нужно держаться "золотой середины" между этими противоположностями, проявлять бдительность, осторожность, избегать агрессивности и негатива", - советует она.

Какие сферы могут выйти на первый план

Отдельные изменения могут затронуть профессиональную и организационную деятельность.

"В настоящее время могут перейти в новую плоскость активности, связанные с организаторской, руководящей и административной сферами, с любыми вопросами строительства и архитектуры", - отметила астролог.

Поэтому период до июня 2027 года может особенно ощущаться в вопросах работы, управления, ответственности и больших долгосрочных проектов.