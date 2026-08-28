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Гороскопы 28 августа 2026, 14:19

Обручальное кольцо упало с пальца: приметы, которые могут вас удивить

Обычная случайность может иметь совершенно разные значения в народных поверьях
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Что означает примета, если упало кольцо (фото: magnific.com)
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Если обручальное кольцо вдруг соскользнуло с пальца или упало во время снятия, не спешите пугаться. В народе эту ситуацию трактовали по-разному - значение зависело даже от того, где именно и при каких обстоятельствах это произошло.

Styler расскажет, какие приметы связаны с упавшим кольцом.

Если упала дома

Чаще всего выпадение кольца связывали с напряжением в отношениях или грядущими изменениями в семейной жизни. Считалось, что украшение будто "предупреждает" о событиях, которые могут повлиять на супругов.

Если обручальное кольцо упало во время разговора с мужем или женой, это трактовали как возможную ссору или недоразумение. А если украшение упало без видимой причины, когда человек просто снял его с руки, некоторые поверья, напротив, считали это знаком завершения определенного периода и начала нового.

Особое внимание обращали на место падения. Если обручальное кольцо упало у порога , это воспринимали как символ дороги, перемен или гостей. Падение на кровать связывали непосредственно с семейной жизнью, а на кухне - с домашними делами и обилием.

Не все так плохо

Есть и положительные трактовки. Если обручальное кольцо упало, но не повредилось, не треснуло и не потерялось, некоторые народные поверья не считали это плохим знаком.

Иногда такую ситуацию трактовали как своеобразное напоминание больше внимания уделять отношениям, поговорить с близким человеком или решить давнюю проблему, которую супруги откладывали.

А вот если обручальное кольцо упало в воду или потерялось, приметы относились к этому значительно серьезнее. Считалось, что это может символизировать потерю, разлуку или большие изменения.

В то же время важно помнить: все эти трактовки - народные верования, а не предвидение будущего. Чаще всего обручальное кольцо падает просто потому, что палец стал тоньше, украшение расшаталось или человек случайно его задел.

Поэтому если обручальное кольцо упало - прежде всего стоит проверить, не нужно ли отнести его к ювелиру, чтобы скорректировать размер или проверить крепеж.

Раньше мы рассказывали о том, почему после застолья ни в коем случае нельзя оставлять на столе пустую бутылку.

Приметы Верование
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