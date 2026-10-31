Таро-гороскоп на 31 октября: что следует сделать Львам, Рыбам и другим знакам Зодиака

Овен

Карта Таро: Король Мечей (прямая)

Сегодня стоит решить вопрос, который вы давно откладываете из-за нежелания вступать в спор.

Если вы наемный работник, подготовьте аргументы и обсудите с руководителем или коллегой проблему, что мешает работе. Если у вас есть собственное дело или вы работаете на фрилансе, письменно зафиксируйте условия сотрудничества, сроки и обязанности.

В отношениях говорите прямо, но без оскорблений: Король Мечей поддерживает честность, логику и четкие границы.

Телец

Карта Таро: Справедливость (прямая)

Эта карта напоминает: сегодня важно честно оценить свою роль в конфликте.

Если вы в паре, признайте конкретную ошибку и извинитесь без оправданий и встречных претензий. Если сейчас без пары, пересмотрите свои требования к потенциальному партнеру: запишите три действительно важных для вас качества и отделите их от второстепенных ожиданий.

Не перекладывайте ответственность за собственные решения на других - именно объективность поможет наладить отношения.

Близнецы

Карта Таро: Туз Мечей (прямая)

Не пытайтесь сегодня одновременно вести несколько сложных разговоров.

Наемным работникам следует выделить 15-20 минут для обсуждения рабочего вопроса: сначала выслушайте коллег, а затем уточните непонятные детали. Если вы фрилансер или имеете собственное дело, в письменном виде согласуйте с клиентом результат, стоимость и сроки задания.

Туз Мечей символизирует ясность мысли и честный диалог, поэтому не оставляйте важных договоренностей на уровне предположений.

Рак

Карта Таро: Семерка Жезлов (прямая)

Сегодня не стоит отказываться от собственной позиции только потому, что кто-то с ней не соглашается.

На работе спокойно объясните руководителю или коллегам, почему вы не можете взять на себя дополнительные обязанности, и назовите реальный объем работы, который способны выполнить. В собственном деле или на фрилансе не соглашайтесь на изменение условий заказа без пересмотра сроков.

Семерка Жезлов советует защищать свои интересы, но не тратить силы на споры ради споров.

Лев

Карта Таро: Пятерка Мечей (перевернутая)

Если сегодня возникнет спор, не пытайтесь обязательно доказать свою правоту.

В отношениях с партнером предложите вернуться к спокойному разговору и обсудите один конкретный вопрос, по которому возникло напряжение. Если вы без пары, не возвращайтесь к переписке, в которой вас провоцируют на взаимные обвинения.

Перевернутая Пятерка Мечей связана с примирением, отказом от конфликта и желанием прекратить противостояние. Сегодня важнее договориться, чем победить.

Дева

Карта Таро: Верховная Жрица (прямая)

Не требуйте от близкого человека немедленных пояснений, если он пока не готов говорить.

Если вы в паре, дайте партнеру возможность самому выбрать время для откровенного разговора, но договоритесь вернуться к нему позже. Если вы без пары, не торопитесь раскрывать личные подробности новому знакомому: сначала понаблюдайте, совпадают ли его слова с поступками.

Верховная Жрица символизирует внутреннее знание, наблюдательность и скрытую информацию, поэтому сегодня цените личные границы.

Весы

Карта Таро: Восьмерка Мечей (перевернутая)

Сегодня вы можете сказать то, о чем раньше молчали из-за страха испортить отношения.

Если вы в паре, честно объясните партнеру, что вас не устраивает, и назовите одну вещь, которую хотели бы изменить. Тем, кто без пары, карта советует не подстраиваться под чужие ожидания: если общение вам некомфортно, прямо скажите об этом.

Перевернутая Восьмерка Мечей символизирует избавление от ограничений и возвращение уверенности в собственных решениях.

Скорпион

Карта Таро: Суд (прямая)

Сегодня следует оценить собственные результаты без лишней самокритики.

Если вы работаете в компании, просмотрите три последних выполненных задания и зафиксируйте, каких результатов достигли и что еще требует внимания. Владельцам бизнеса и фрилансерам карта советует проанализировать завершенные проекты: определите, какие заказы были успешными и от какого сотрудничества лучше отказаться в дальнейшем.

Суд символизирует переоценку опыта, ответственность и готовность перейти к следующему этапу.

Стрелец

Карта Таро: Рыцарь Мечей (прямая)

Не откладывайте разговор, который может помочь решить важный вопрос.

Если вы в паре, предложите партнеру обсудить одну проблему, которая давно вызывает споры, но следите за тоном и не перебивайте собеседника. Если вы сейчас без пары, можете первыми написать человеку, который вас заинтересовал, и предложить конкретную тему для общения или встречи.

Рыцарь Мечей поддерживает решительность, активность и интеллектуальную смелость, но предостерегает от резких слов и поспешных выводов.

Козерог

Карта Таро: Двойка Мечей (перевернутая)

Вы можете долго откладывать финансовое решение, но сегодня следует разобраться с цифрами.

Для плановых расходов просмотрите бюджет на ближайшую неделю и определите, какие покупки действительно необходимы, а какие можно перенести. Если рассматриваете крупную покупку или кредит, сравните не менее трех предложений, проверьте полную стоимость и не соглашайтесь на условия, которые не понимаете.

Перевернутая Двойка Мечей указывает на выход из нерешительности и необходимость увидеть ранее игнорируемые факты.

Водолей

Карта Таро: Император (прямая)

Сегодня проверьте, как понятно вы формулируете свои требования к другим.

Наемным работникам следует согласовать с руководителем приоритеты: спросите, какие две-три задачи нужно выполнить в первую очередь. Если имеете собственное дело или работаете на фрилансе, в письменном виде пропишите правила сотрудничества с клиентом: объем работы, количество правок и дедлайны.

Император символизирует порядок, ответственность и авторитет. Четкие договоренности сегодня помогут избежать недоразумений.

Рыбы

Карта Таро: Королева Жезлов (прямая)

Не скрывайте своих желаний из-за страха, что кто-то их не одобрит.

В отношениях расскажите партнеру об одной общей мечте или идее, которую хотели бы реализовать в ближайшее время, и предложите первый шаг. Если вы без пары, проявите инициативу: напишите человеку, который вам нравится, или согласитесь на встречу, которую раньше откладывали.

Королева Жезлов символизирует уверенность, харизму и творческую энергию. Не приуменьшайте собственных амбиций ради чужого одобрения.