Тигр, Кролик, Змея и Петух: астролог Гмиттер обещает этим знакам конец одиночества с 6 октября

Тигр

Годы рождения: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Тигры могут наконец перестать воспринимать молчание других людей как личное отвержение. Вы поймете, что близкие могут быть заняты своими делами, а отсутствие ответа на звонок вовсе не означает, что вас избегают. Это осознание поможет избавиться от ощущения одиночества, которое долгое время могло существовать больше в ваших мыслях, чем в реальности.

Кролик

Годы рождения: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Кроликам следует обратить внимание на свой распорядок дня, ведь именно его отсутствие может усиливать чувство одиночества. Попытайтесь заранее планировать встречи и общие дела - это поможет лучше контролировать собственное время и чаще видеться с людьми. Вы можете удивиться, как легко создать больше поводов для общения.

Змея

Годы рождения: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Змеи обычно ценят уединение, поэтому одиночество для них не всегда проблема. Однако 6 октября достаточно просто выйти из дома, побыть среди людей или заняться своими делами в оживленном месте, чтобы почувствовать себя лучше. Вам даже не обязательно с кем-то знакомиться - само присутствие других людей напомнит, что личное пространство и социальная жизнь вполне могут сосуществовать.

Петух

Годы рождения: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Петухам может помочь простой способ вернуть ощущение связи с другими - сделать что-то полезное для людей. Волонтерство или помощь нуждающимся дадут вам ощущение цели и потребности. Когда вы сосредоточитесь на добрых делах и общении с другими, чувство одиночества постепенно отойдет на второй план.