Украинские народные приметы о свекрови и невестке: значение древних обрядов с кожухом и хлебом

Свекровь встречала невестку с хлебом и медом

В разных регионах Украины встреча молодого в доме мужчины сопровождалась особыми обрядами. На Гуцульщине свекровь давала невестке калач с медом и посыпала ее пшеницей. Как объясняют этнографические исследования Светланы Боян-Гладкой и Кристины Терлецкой об образе невестки в традиционной обрядности украинцев Карпат, такие действия имели символическое значение и были связаны с пожеланиями благосостояния, здоровья и счастливой семейной жизни.

В других местностях использовали другие обрядовые предметы. Например, на Бойковщине свекровь могла положить молодой на голову два хлеба. При этом пели песню с пожеланиями, чтобы невестка была здорова, как вишня, и плодовита, как весна.

Это были не обычные бытовые действия, а часть традиционной свадьбы. Через них семья символически желала молодой счастливой жизни в новом доме.

Зачем свекровь одевала вывернутый кожух

Одним из самых интересных обычаев была встреча невестки в вывернутом кожухе. Такой обряд, как отмечают в этнографическом описании свадебных обрядов, был зафиксирован у лемков, бойков и других этнографических групп украинцев, хотя конкретные действия отличались в зависимости от местности.

У лемков свекровь накрывала молодую вывернутым кожухом и заводила ее в дом. Согласно этнографическому описанию, считалось, что шерсть будет отпугивать от невестки беду.

В Бойковщине кожух также использовали во время встречи молодой. Кое-где свекровь становилась на расстеленный кожух, а невестке желала быть богатой, как он пушистый.

Итак, кожух был не просто теплой одеждой. В традиционных обрядах он имел защитное и символическое значение, а также ассоциировался с обилием и благополучием новой семьи.

Почему свекровь снимала свадебный венок и связывала платок

В украинской традиции свадебный венок символизировал девичий статус, а покрытие головы платком - переход к замужней жизни.

В этнографическом описании свадьбы на Подолье, в частности в селах над Днестром, зафиксирован обряд, во время которого свекровь накрывала голову невестки кожухом, заводила ее в дом, снимала венок и связывала платок.

Это было символическое изменение статуса молодой. Теперь она становилась частью семьи мужа и должна была выполнять новые семейные и хозяйственные обязанности.

В то же время, этот обычай не следует трактовать как примету о будущих ссорах. Его значение заключалось прежде всего в переходе к новому этапу жизни.

Какие подарки невестка приносила свекрови

Важной частью свадебной традиции было дарование родственников мужа. Подарки должны продемонстрировать уважение новой семьи и символически закрепить связь между ней и молодой.

На Гуцульщине невестка могла дарить свекрови калач и платок. У лемков среди подарков был большой белый хлеб, который она разрезала на куски и раздавала родственникам мужа. В некоторых бойковских селах свекрови дарили полотно или переметку - традиционный женский головной убор.

Такие обычаи отличались в зависимости от региона, поэтому говорить о едином правиле для всей Украины нельзя. Однако их объединяла общая идея: через обмен дарами молодая входила в новую семью.

Что народные песни рассказывают о свекрови

Не все традиции сохраняли только дружелюбный образ свекрови. В народных песнях и пословицах часто звучали жалобы на серьезное отношение к невестке.

В этнографическом исследовании об образе невестки в традиционной обрядности украинцев Карпат приведены следующие строки: "Своя мати кладе спати, постіль постелила, а свекруха нарікає: ще-с не заробила".

Эти слова передают контраст между материнской заботой и требованиями в семье мужчины. В другом варианте песни говорится, что родная мать позволяет дочери отдохнуть даже в полдень, тогда как свекровь сетует, что та спит вместо работать.

Похожее настроение отражает народное выражение "Невестка - чужая кость". Он передает представление о молодой жене как о человеке, который поначалу остается чуждым семье мужа.

В свадебных песнях также встречаются строки о страхе девушки перед будущей жизнью в доме свекрови: "Ой чи будеш по мені, мати, тужити. Ой як я піду свекрусі служити…".

Такие тексты не являются приметами, но они помогают понять, как непростым мог быть переход девушки к новой семье.

Какие приметы о свекрови действительно были у украинцев

Этнографические материалы свидетельствуют о немногих обрядовых поверьях, связанных со встречей невестки, вывернутым кожухом, хлебом и зерном.

В то же время популярные утверждения о том, что свекровь непременно принесет ссоры, если придет с пустыми руками, или что совместная уборка с невесткой предвещает конфликт, не удалось подтвердить как устоявшиеся давние украинские приметы.