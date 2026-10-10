Ориониды 2026: какие давние запреты связывали с падающими звездами

В октябре украинцы смогут наблюдать за метеорным потоком Ориониды , максимум которого придется на ночь с 21 на 22 октября. Сегодня это явление имеет научное объяснение, однако в прошлом падающие звезды вызывали страх, рождали легенды и становились частью народных верований.

Styler рассказывает, какие поверья о падающих звездах зафиксировали украинские этнографы и чего, по народным представлениям, не стоило делать, увидев необычное явление на небе.

Почему падающие звезды считали особым знаком

В традиционных представлениях украинцев, пишет "Енциклопедія історії України", небесные явления могли символизировать человеческую судьбу, смерть или вмешательство сверхъестественных сил. В то же время объяснения отличались в зависимости от региона: на Подолье, Полесье, Волыни и Слобожанщине были разные легенды о происхождении падающих звезд.

Не ступать на место, где упала звезда

В отдельных местностях верили, что место, куда якобы упала звезда, опасно. По данным, указанным в "Міфах та легендах України" , человек, который на него наступит, мог заболеть. Такое представление было связано в основном с верой в сверхъестественное происхождение падающих звезд.

Увидев падающую звезду, перекреститься

На Полесье падающие звезды связывали с душами некрещеных детей. По описанию украинских исторических источников, человек, который видел такую звезду, должен был воскликнуть слово "Кшту!" - тоесть "Хресту!", перекрестить ее и дать ей имя, например Иван или Мария.

Это поверие отражало христианские представления о душе и потустороннем мире.

Проговаривать "аминь", пока заря не погаснет

В записях народных верований из Луцкого уезда зафиксировано представление, что звезда падает после смерти человека, а видящий должен перекреститься и трижды произнести "аминь". В других преданиях, об этом говорится в "Міфах та легендах України" , слово "аминь" нужно было повторять, пока звезда не погаснет.

Люди верили, что таким образом можно защититься от бедствия, которое приписывали необычному небесному явлению.

Опасаться, что падающая звезда предвещает смерть

На Слобожанщине было поверье, что звезда падает в тот двор, где должен быть покойник. На Волыни, по этнографическим записям, верили, что заря летит навстречу душе умершего человека.

Такие представления связывали небесные явления с жизнью и смертью, однако они не были общими для всех украинцев.

Считать падающую звезду душой умершего человека

В украинских народных представлениях звезду могли считать своеобразной свечой человеческой жизни: ее появление на небе связывалось с рождением человека, а падение - с его смертью. Такое верование, в частности, зафиксировано и в "Віснику Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв".

Верить, что падающая звезда может схватить ведьма

В народных преданиях падающие звезды связывали с девичьей судьбой и волшебством ведьм. Верили, что если звезда летит по небу, это значит, что девушка вышла замуж. А если она падает и исчезает, не долетев до земли, то ведьма якобы подхватила ее и спрятала в кувшин. Об этом говорится в книге "Українці: народні вірування, повір'я, демонологія".

Ко всему огненный шар, летящий по небу, в некоторых преданиях объясняли как появление огненного змея - сверхъестественного существа, связанного с легендами о посещении женщин.

Какие еще небесные явления считали дурной приметой

Не игнорировать появление кометы.

В древних верованиях кометы нередко воспринимали как предсказателей войн, голода и эпидемий. Люди опасались таких явлений и пытались истолковать их значение. В то же время, это поверье касается комет с заметным хвостом, а не метеорного потока Ориониды.

Не воспринимать необычные небесные явления как определенно хороший знак.

В народных представлениях их могли увязывать не только с изменениями к лучшему, но и с опасностями и несчастьями. Однако это общая характеристика народных верований, а не отдельный документированный запрет.