Оріоніди 2026: які давні заборони пов'язували з падаючими зорями

У жовтні українці зможуть спостерігати за метеорним потоком Оріоніди , максимум якого припаде на ніч із 21 на 22 жовтня. Сьогодні це явище має наукове пояснення, однак у минулому падаючі зорі викликали страх, породжували легенди та ставали частиною народних вірувань.

Styler розповідає, які повір'я про падаючі зорі зафіксували українські етнографи та чого, за народними уявленнями, не варто було робити, побачивши незвичайне явище на небі.

Чому падаючі зорі вважали особливим знаком

У традиційних уявленнях українців, пише "Енциклопедія історії України", небесні явища могли символізувати людську долю, смерть або втручання надприродних сил. Водночас пояснення відрізнялися залежно від регіону: на Поділлі, Поліссі, Волині та Слобожанщині побутували різні легенди про походження падаючих зір.

Не ступати на місце, де впала зоря

В окремих місцевостях вірили, що місце, куди нібито впала зоря, небезпечне. За даними, що вказані у "Міфах та легендах України", людина, яка на нього наступить, могла захворіти. Таке уявлення було пов'язане здебільшого з вірою в надприродне походження падаючих зір.

Побачивши падаючу зорю, перехреститися

На Поліссі падаючі зорі пов'язували з душами нехрещених дітей. За описом українських історичних джерел, людина, яка бачила таку зорю, мала вигукнути слово "Кшту!" - тобто"Хресту!", перехрестити її та дати їй ім'я, наприклад Іван або Марія.

Це повір'я відображало християнські уявлення про душу та потойбічний світ.

Промовляти "амінь", поки зоря не згасне

У записах народних вірувань із Луцького повіту зафіксовано уявлення, що зоря падає після смерті людини, а той, хто це бачить, має перехреститися й тричі промовити "амінь". В інших переказах, про це йдеться у "Міфах та легендах України", слово "амінь" потрібно було повторювати, поки зоря не згасне.

Люди вірили, що таким чином можна захиститися від лиха, яке приписували незвичайному небесному явищу.

Побоюватися, що падаюча зоря віщує смерть

На Слобожанщині побутувало повір'я, що зоря падає в той двір, де має бути небіжчик. На Волині, за етнографічними записами, вірили, що зоря летить назустріч душі померлої людини.

Такі уявлення пов'язували небесні явища з життям і смертю, проте вони не були спільними для всіх українців.

Вважати падаючу зорю душею померлої людини

В українських народних уявленнях зорю могли вважати своєрідною свічкою людського життя: її поява на небі пов'язувалася з народженням людини, а падіння - з її смертю. Таке вірування, зокрема, зафіксоване й у "Віснику Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв".

Вірити, що падаючу зорю може схопити відьма

У народних переказах падаючі зорі пов'язували з дівочою долею та чарами відьом. Вірили, що якщо зоря летить небом, це означає, що дівчина вийшла заміж. А якщо вона падає й зникає, не долетівши до землі, то відьма нібито підхопила її та сховала в глечик. Про це йдеться у книзі "Українці: народні вірування, повір'я, демонологія".

До всього вогняну кулю, яка летить небом, у деяких переказах пояснювали як появу вогняного змія - надприродної істоти, пов'язаної з легендами про відвідини жінок.

Які ще небесні явища вважали поганою прикметою

Не ігнорувати появу комети.

У давніх віруваннях комети нерідко сприймали як провісників воєн, голоду та епідемій. Люди побоювалися таких явищ і намагалися витлумачити їхнє значення. Водночас це повір'я стосується комет із помітним хвостом, а не метеорного потоку Оріоніди.

Не сприймати незвичайні небесні явища як безумовно добрий знак.

У народних уявленнях їх могли пов'язувати не лише зі змінами на краще, а й із небезпеками та нещастями. Однак це загальна характеристика народних вірувань, а не окрема документована заборона.