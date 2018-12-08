10 машин в хлам: у Кривому Розі "євробляхер" розніс автостоянку (фото)

Ілюстративне фото (flickr.com/Сергій Ткаченко)

В результаті масштабної події постраждали не тільки машини, але і люди

У Кривому Розі водій автомобіля на "євробляхах" влаштував масштабне ДТП, в якому постраждали щонайменше десять машин. Інцидент стався на мікрорайоні 5-й Зарічний.

Як пише місцеве видання "Перший Криворізький", автомобіль BMW їхав зі сторони ринку "Босфор". Недалеко від станції "Зарічний" машину на єврономерах і літній гумі "занесло". Водій не впорався з керуванням. В результаті його "ластівка" знесла три плити паркану автостоянки.

ДТП у Кривому Розі (фото: 1kr.ua)

"Пошкоджено близько десяти машин - розбиті капоти, двері, скло. Точний підрахунок ще ведеться", - розповіли журналісти і додали, що пошкодження отримали навіть автомобілі, які стояли на іншій стороні паркування, так як в них відлетіли шматки бетонного паркану.

ДТП у Кривому Розі (фото: 1kr.ua)

Наголошується, що в результаті масштабного ДТП постраждав пасажир BMW - йому знадобилася медична допомога і госпіталізація.

Тим часом користувачі мережі коментують подію.

"Чувак прям джек-пот зірвав. Економив на тачці і розмитненні - купив десять", - написав один юзер.

"До речі, була би нормальна огорожа з бетону, а не ця с*ань з піску, воділа з товаришем розтаможували б цей мотлох на тому світі", - додав інший.

Раніше власникам легкових авто на єврономерах розповіли, як розмитнити авто, не перетинаючи кордон.

Також ми писали про те, що польські посередники вирішили заробити грошей на українцях, які купили "євробляхи".

Відео: РБК-Україна