10 машин в хлам: в Кривом Роге "евробляхер" разнес автостоянку (фото)

Иллюстративное фото (flickr.com/Сергій Ткаченко)

В результате масштабного происшествия пострадали не только машины, но и люди

В Кривом Роге водитель автомобиля на "евробляхах" устроил масштабное ДТП, в котором пострадали по меньшей мере десять машин. Инцидент произошел на микрорайоне 5-й Заречный.

Как пишет местное издание "Первый Криворожский", автомобиль BMW ехал со стороны рынка "Босфор". Недалеко от станции "Заречный" машину на еврономерах и летней резине "занесло". Водитель не справился с управлением. В результате его "ласточка" снесла три плиты забора автостоянки.

ДТП в Кривом Роге (фото: 1kr.ua)

"Повреждены около десяти машин - разбиты капоты, двери, стекла. Точный подсчет еще ведется", - рассказали журналисты и добавили, что повреждения получили даже автомобили, которые стояли на другой стороне парковки, так как в них отлетели куски бетонного забора.

ДТП в Кривом Роге (фото: 1kr.ua)

Отмечается, что в результате масштабного ДТП пострадал пассажир BMW - ему понадобилась медицинская помощь и госпитализация.

Тем временем пользователи сети комментируют происшествие.

"Чувак прям джек-пот сорвал. Экономил на тачке и растаможке - купил десять", - написал один юзер.

"Кстати, был бы нормальный забор из бетона, а не эта с*ань из песка, водила с товарищем растомаживали бы этот хлам на том свете", - добавил другой.

Ранее владельцам легковых авто на еврономерах рассказали, как растаможить авто, не пересекая границу.

Также мы писали о том, что польские посредники решили заработать денег на украинцах, купивших "евробляхи".

Видео: РБК-Украина