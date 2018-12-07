Автомобіль "Укрпошти" збив пішохода: у мережі з'явилося відео інциденту

Колаж РБК-Україна

У водія було виявлено алкоголь у крові

В Івано-Франківську автомобіль "Укрпошти" збив чоловіка на пішохідному переході. Відео інциденту було опубліковано на сторінці "Наше Прикарпаття" в соціальній мережі Facebook.

Інцидент стався 6 грудня в Івано-Франківську по вулиці Вовчинецькій. Чоловік переходив дорогу по пішохідному переходу, коли його раптово збив автомобіль марки "УАЗ" з емблемою "Укрпошти". Чоловіка спочатку кинуло на лобове скло, а потім відкинуло на проїжджу частину.

Після удару водій зупинився і виглянув з автомобіля, щоб дізнатися про самопочуття потерпілого. На кадрах відео видно, що пішохід зміг піднятися самостійно і дійти до тротуару. Однак він почав кульгати на одну ногу. Далі йому допомогли випадкові перехожі, які викликали швидку медичну допомогу і поліцейських.

"Це був автомобіль" УАЗ "з емблемою "Укрпошти". Збивши хлопця, водій відкрив двері, переконався, що з перехожим все добре і поїхав", - розповів представник патрульної поліції області Микола Гурак.

Патрульна поліція Івано-Франківської області розшукала водія автомобіля "УАЗ" за допомогою записів камер відеоспостереження і відправила його в медичну установу для огляду. У нього в крові виявили 0,37 проміле алкоголю.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Вінниці водій на чужому авто скоїв ДТП.

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Відео: РБК-Україна