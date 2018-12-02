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Жуткое ДТП в Днепре: женщина и ребенок госпитализированы

STYLERПроисшествия    02.12.2018 - 21:32
Жуткое ДТП в Днепре: женщина и ребенок госпитализированы
Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Сообщается, что женщину и ребенка отправили на обследование в городскую больницу

В воскресенье, 2 декабря, в Днепре на перекрестке столкнулось два автомобиля. С места аварии женщину и ребенка из поврежденного Nissan забрала "скорая помощь". Об этом сообщает Информатор.

Предварительно известно, что Skoda Octavia двигалась по ул. Староказацкая в направлении ул. Короленко, как Nissan Juke спускался вниз по Воскресенской. Октавия врезалась в правый бок машины с такой силой, что иномарка развернулась в противоположном направлении.

 

Фото: (dp.informator.ua)

После вызова на место происшествия правоохранительных органов пострадавшие пассажиры Nissan Juke сначала отказались от госпитализации, но потом сами вызывали экстренную медицинскую помощь.

Происшествие обошлось без серьезных травм, в городскую больницу на обследование направили женщину и ребенка. Движение на перекрестке Воскресенской и Староказацкой не затруднено: на обоих улицах занят правый ряд. На месте работает патрульный экипаж, ожидается приезд следователя по ДТП. Все детали и обстоятельства инцидента будут выясняться.

Напомним, что ранее мы сообщали подробности страшного ДТП в Полтаве. В безсознательном состоянии собственного сына оперировал отец.

До этого сообщалось, что под Ровно водитель фуры влетел в знак. Водитель фуры Renault, находясь в состоянии алкогольного опьянения, снес дорожный знак и металлическое ограждение

 

 

Видео: (video.rbc.ua)

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